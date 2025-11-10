Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης απαντά στις αιχμές του τέως προέδρου Νίκου Αναστασιάδη για τους λόγους της ρήξης τους μετά τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά, κατηγορώντας τον ότι «καθοδηγεί» μια προσπάθεια «πολιτικής και ηθικής εξόντωσής» του. Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Στυλιανίδης κάλεσε όποιον διαθέτει στοιχεία να τα δημοσιεύσει και ζήτησε από τους επικριτές να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τις καταγγελίες τους.

Σε ρητή αναφορά σημειώνει ότι «κάποιοι επιχειρούν σε επίπεδο κουτσομπολιού να βάλουν στο στόμα μου λέξεις και απόψεις που ποτέ δεν είπα» και προκάλεσε τους ενδιαφερόμενους «να δώσουν τα πρακτικά της Επιτροπής και αποδείξεις» σχετικά με τη συζήτηση στο Κολλέγιο Επιτρόπων μετά το Κραν Μοντανά.

Ο κ. Στυλιανίδης επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει δημόσια για τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά, χαρακτηρίζοντας τη σιωπή του ως «εθνική ευθύνη», και προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που προκληθεί περαιτέρω, θα αποφασίσει τις επόμενες ενέργειές του «με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο».

Αυτούσια η δήλωση του:

«Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση από ένα σύστημα που καθοδηγεί ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος έφερε την Κύπρο σε απόλυτη ανυποληψία λόγω σοβαρών θεμάτων διαφθοράς.

Κάποιοι επιχειρούν σε επίπεδο κουτσομπολιού να βάλουν στο στόμα μου λέξεις και απόψεις που ποτέ δεν είπα. Όσον αφορά στη συζήτηση στο Κολλέγιο Επιτρόπων μετά το Κραν Μοντανά, τους προκαλώ να δώσουν τα πρακτικά της Επιτροπής και αποδείξεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχω μιλήσει δημοσίως για τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά. Η σιωπή για μένα ήταν εθνική ευθύνη. Αν προκληθώ περισσότερο θα αποφασίσω τι θα είναι καλύτερο με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο. Συνεχίζω τον αγώνα μου για την αλήθεια και για μια ενωμένη, ευρωπαϊκή Κύπρο.»