«Ρωτήστε τον κ. Μαυρογιάννη» είχε πει ο Νίκος Αναστασιάδης για όσα αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή «Τετ α τετ» στον Άλφα, αναφορικά με τον Χρήστο Στυλιανίδη και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Φεντερίκα Μογκερίνι. Ο τέως διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς φιλοξενήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» και έδωσε τις δικές του απαντήσεις, επιβεβαιώνοντας από τη μία πως αυτά που αφηγήθηκε ο πρώην ΠτΔ «επί της ουσίας δεν είναι λάθος», διευκρινίζοντας από την άλλη ότι ο ίδιος φέτος έχει πει την ιστορία στον Νίκο Αναστασιάδη και όχι σε χρόνο που θα μπορούσε να καθορίσει τις σχέσεις των δύο αντρών.

Επί του ζητήματος, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είχε έτοιμη απάντηση, την οποία ανάγνωσε στο στούντιο. Επισήμανε πως είναι γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί από τότε ένα θέμα με την διάδοση του εντελώς ανυπόστατου και ανεδαφικού τουρκικού αφηγήματος ότι ο Πρόεδρος έφυγε από το Κραν Μοντανά. Πρόσθεσε ότι η δημόσια προσωπική αντιπαράθεση είναι επιζήμια, πληγώνει και σπιλώνει ανθρώπους, αλλά και αμφισβητεί τον πατριωτισμό τους. Όπως είπε, «παρά την ένταση και την διαφωνία» αγαπά και εκτιμά τον Χρήστο Στυλιανίδη, με τον οποίο τους συνδέει μακροχρόνια φιλία, και πάντα τον θεωρεί αξιόλογο άνθρωπο και σημαντικό κεφάλαιο για τον τόπο. «Ξέρω πως η απάντηση μου μπορεί να μην θεωρηθεί ικανοποιητική μέσα στην αγριότητα των ημερών μας, αλλά πιστέψετε με δεν είναι καθόλου υπεκφυγή. Δεν θα ήμουν συνεπής με τον εαυτό μου αν έλεγα κάτι άλλο και ήδη νιώθω τύψεις, λυπούμαι και ζητώ συγγνώμη αν συνέβαλα άθελα μου σε αυτή την ένταση», είπε καταληκτικά στην γραπτή απάντηση που ανάγνωσε.

Ακολούθως, μετά από ερώτηση της Κάτιας Σάββα, ξεκαθάρισε ότι ίδιος μετέφερε την ιστορία με τον Στυλιανίδη και την Μογκερίνι φέτος, όταν τον είχε καλέσει ο τέως ΠτΔ να παραλάβει το βιβλίο του. Με την άφιξη του εκεί, όπως ανέφερε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, στην παρουσία της δημοσιογράφου Μαρίνας Οικονομίδου, έγινε αυτή η συζήτηση. «Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Νίκος Αναστασιάδης, αλλά επί της ουσίας, αυτά που λέει δεν είναι λάθος», τόνισε. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν θα μπορούσε να είναι αυτός ο λόγος μη επαναδιορισμού του Χρήστου Στυλιανίδη, δεδομένου ότι η αποκάλυψη έγινε φέτος. Για το χρονικό σημείο που έγινε η στροφή στις σχέσεις Αναστασιάδη-Στυλιανίδη, ο κ. Μαυρογιάννης σχολίασε ότι αυτό που ξέρει είναι πως το 2017 ο Στυλιανίδης ήταν εδώ και υποστήριζε τον Νίκο Αναστασιάδη στην προσπάθεια του για επανεκλογή στην Προεδρία του κράτους.

Ο τέως διαπραγματευτής δεν έκρυψε την στεναχώριά του για το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν ότι για την αποτυχία στο Κραν Μοντανά ευθύνεται η δική μας πλευρά και επανέλαβε αυτό που πάντα υποστήριζε, ότι το ναυάγιο επήλθε λόγω της άρνησης του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να αποδεχθεί δύο από τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτέρες. Την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και όσα αναφέρονταν για τα τουρκικά στρατεύματα.

Δείτε βίντεο από την παρέμβαση Μαυρογιάννη:

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας στην εκπομπή «Τετ α τετ», ο Νίκος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι ο Χρήστος Στυλιανίδης μίλησε με επικριτικά λόγια ενώπιον του Κολλεγίου των Ευρωπαϊων Επιτρόπων σε ότι αφορά στους χειρισμούς κατά τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, στο Μον Πελεράν. Υπέδειξε δε, ότι ο ίδιος είχε αποσπάσει τα εύσημα από την Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία ήταν παρούσα στις διαπραγματεύσεις. Ο Στυλιανίδης, σύμφωνα με τον Αναστασιάδη υπέδειξε στην Μογκερίνι ότι δεν είναι ορθά τα όσα λέει γιατί ο ίδιος είχε ενημέρωση από τον κύριο Τσαβούσογλου και ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Κατά το αφήγημα του τέως ΠτΔ, Ελληνίδα συνεργάτιδα της Μογκερίνι είχε ενημερώσει τον ελληνοκύπριο διαπραγματευτή Αντρέα Μαυρογιάννη για τα όσα ο κύριος Στυλιανίδης φέρεται να είπε εναντίον του. Κατόπιν, ο Μαυρογιάννης συναντήθηκε με τον κύριο Στυλιανίδη και του είπε ότι «είναι ντροπή αυτά που έχεις πει στην κυρία Μογκερίνι», με τον δεύτερο να του απαντά πως ο ίδιος εμπιστεύεται τον Τσαβούσογλου και δεν τον ενδιαφέρει τι αυτοί λένε. «Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό υπήρξε η αιτία για τη διακοπή των σχέσεων με τον κύριο Στυλιανίδη», είχε πει ο Νίκος Αναστασιάδης.