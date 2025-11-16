Νέα σοβαρή πρόκληση σημειώθηκε χθες από την Τουρκία, στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης στα κατεχόμενα για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, με παραβίαση του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από τουρκικά μαχητικά F-16.

Όπως μεταδίδει το ΡΙΚ, τέσσερα τουρκικά F-16 εισήλθαν παρανόμως στον κυπριακό εναέριο χώρο γύρω στις 11:30 το πρωί από την περιοχή Αμμοχώστου.

Ακολούθως δυο εκ των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών προέβησαν προκλητικά σε διέλευση πάνω την νεκρή ζώνη πετώντας σε χαμηλό υψόμετρο στην περιοχή βορείου Πόλου – Καϊμακλίου.

Την τουρκική πρόκληση κατέγραψαν τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η προκλητική ενέργεια των δυο τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών καταγράφηκε από Ελληνοκύπριο πολίτη ο οποίος ανήρτησε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Εθνική Φρουρά και το Υπουργείο Άμυνας προέβησαν στα απαραίτητα διαβήματα καταγγέλλοντας την νέα τουρκική πρόκληση στα Ηνωμένα Έθνη και τους αρμόδιους οργανισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το τουρκικό υπουργείο άμυνας μέσω του επίσημου του λογαριασμού στην πλατφόρμα X ανάρτησε φωτογραφία Τούρκου πιλότου ο οποίος φαίνεται να χαιρετά στρατιωτικά με φόντο τη σημαία του ψευδοκράτους στον Πεντάδαχτυλο.

Τη φωτογραφία του τουρκικού υπουργείου άμυνας συνόδευε λεζάντα η οποία έγραφε προκλητικά: “Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ευλογημένου έπους!”