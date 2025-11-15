Σε μια από τις γνωστές προκλητικές ενέργειές τους προχώρησαν οι κατοχικές δυνάμεις. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 42 ετών από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον Πενταδάκτυλο.

Μάλιστα, Τούρκοι πιλότοι τράβηξαν φωτογραφίες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το εξής μήνυμα: «Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ένδοξου έπους!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σε δική του ανάρτηση, έγραψε: «Μνημονεύω με έλεος τους ηρωικούς μάρτυρές μας και τιμώ τους βετεράνους μας με ευγνωμοσύνη. Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την εθνική μας υπόθεση της Κύπρου και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας με τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα».