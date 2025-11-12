Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί ότι και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες στη Γεωργία είναι νεκροί, δίνοντας στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες τους.
Υπενθυμίζεται ότι τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 με 20 επιβάτες συνετρίβη στη Γεωργία μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν, καθ’ οδόν προς την Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Από την πλευρά του, το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα. «Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».
Το τουρκικό υπουργείο ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή, ωστόσο τα βίντεο από το δυστύχημα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος. «Το έργο μας συνεχίζεται σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές για την προσέγγιση του σημείο συντριβής. Είθε ο Θεός να ελεήσει τους μάρτυρές μας’», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.
Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την απώλεια των στρατιωτών.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλί Ασαντόφ, δήλωσε ότι το Μπακού είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, προσθέτοντας ότι ομάδες του υπουργείου Έκτακτων Αναγκών είναι έτοιμες να αποσταλούν στην περιοχή.