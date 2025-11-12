Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί ότι και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες στη Γεωργία είναι νεκροί, δίνοντας στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 με 20 επιβάτες συνετρίβη στη Γεωργία μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν, καθ’ οδόν προς την Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

‼️The Turkish Defense Ministry reported that a C-130 military transport aircraft, which had taken off from Azerbaijan, crashed in Georgia. pic.twitter.com/04g1T04ilP — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5 November 11, 2025

Από την πλευρά του, το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα. «Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY November 11, 2025

Το τουρκικό υπουργείο ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή, ωστόσο τα βίντεο από το δυστύχημα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος. «Το έργο μας συνεχίζεται σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές για την προσέγγιση του σημείο συντριβής. Είθε ο Θεός να ελεήσει τους μάρτυρές μας’», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την απώλεια των στρατιωτών.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλί Ασαντόφ, δήλωσε ότι το Μπακού είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, προσθέτοντας ότι ομάδες του υπουργείου Έκτακτων Αναγκών είναι έτοιμες να αποσταλούν στην περιοχή.

