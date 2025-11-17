Η πρώτη συνάντηση μεταξύ Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν έχει κλείσει και αυτό που απομένει είναι το πότε οι δυο ηγέτες θα καθίσουν ο ένας απέναντι στον άλλο για να συζητήσουν. Και οι δύο πλευρές βλέπουν τη συνάντηση ως μια ευκαιρία για να ξεκαθαρίσουν θέσεις και προθέσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρέπεμψε χθες στην ανακοίνωση που θα γίνει σήμερα από πλευράς Ηνωμένων Εθνών οπόταν θα γίνει γνωστό το που και πότε θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Ο ΠτΔ είχε από νωρίς εκφράσει τη βούλησή του να συναντηθεί με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Έπρεπε ωστόσο να περιμένει μέχρι να πάει στην Άγκυρα του Τουφάν Έρχιουρμαν και να λάβει το τελικό ‘οκ’ από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Άκουσε και διάβασε προσεκτικά και τους δύο

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το μνημόσυνο πεσόντων και θανόντων στελεχών του Κυπριακού Στρατού, στη Λευκωσία και κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του Τουρκοκύπριου ηγέτη για το Κυπριακό κατά την επίσκεψη του στην Τουρκία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έχει ακούσει «πολύ προσεκτικά» τι έχει λεχθεί, αλλά ότι ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί να εξαντλείται ή να χαρακτηρίζεται από δημόσιες δηλώσεις.

«Έχω ακούσει πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, όπως και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τους συνάντησης στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι το Κυπριακό είναι ένα εθνικό θέμα, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η πιο σημαντική για την πατρίδα μας και σίγουρα η μεγάλη μας προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής, για επανένωση, δεν μπορεί να εξαντλείται ή να χαρακτηρίζεται από δημόσιες δηλώσεις», είπε.

Σημείωσε ότι (τη Δευτέρα) τα Ηνωμένα Έθνη θα προχωρήσουν σε ανακοίνωση σε σχέση με την πρώτη συνάντηση του ιδίου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. «Μια πρώτη συνάντηση, την οποία θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει, θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσουν αρκετά, ειδικότερα σε σχέση με το πώς προχωρούμε, με ένα και μοναδικό στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε λέγοντας πως, προσεγγίζοντας αυτή «τη μεγάλη εθνική υπόθεση» με υπευθυνότητα και σοβαρότητα δεν θα ήθελε να σχολιάσει «δημόσια τα όσα έχουν λεχθεί», σημειώνοντας ότι, υπάρχουν πολλές αναφορές που μπορεί να σχολιάσει. «Επικεντρώνομαι στην ουσία, επικεντρώνομαι στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί και εκεί, θεωρώ, θα ξεκαθαρίσουν αρκετά», πρόσθεσε.

Απαντήσεις υπάρχουν αλλά δεν λέγονται δημόσια

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά Έρχιουρμαν σε σχέση με προϋποθέσεις που θέτει για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «έχω απαντήσεις για όλα τα θέματα. Αλλά, επαναλαμβάνω, ως ένδειξη σοβαρότητας, με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα, δεν θα κάνω δημόσια διαπραγμάτευση». Αν, πραγματικά, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και η Τουρκία επιθυμούν επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, «τότε θα υπάρξει πρόοδος», είπε.

«Αν επιθυμούν με οποιονδήποτε τρόπο ή αν έχουν άλλους στόχους, σίγουρα δεν θα είναι θετικές οι εξελίξεις. Αλλά, επαναλαμβάνω, εμείς πρωτίστως, και είναι υποχρέωση μας, είναι η δική μας πατρίδα υπό κατοχή, οφείλουμε να είμαστε σοβαροί, οφείλουμε να δείχνουμε αυτή τη σοβαρότητα μέσα από τις καθημερινές μας κινήσεις και αυτό πράττουμε», σημείωσε. Και σίγουρα, συνέχισε, δεν θα λυθεί το Κυπριακό μέσα από δημόσια διαπραγμάτευση, «να απαντήσω σήμερα στον κ. Ερντογάν ή στον Τουρκοκύπριο ηγέτη και να υπάρξει αυτή η συνέχεια».

Τους έδειξε τον IMEC

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είπε, είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση και πολλές άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν και από πλευράς ΕΕ κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η σύνδεση Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο φέρνει κοντά και την ΕΕ και τις ΗΠΑ και μέσα σε αυτό το μεγάλο πλαίσιο του IMEC, συγκεκριμένα έργα σίγουρα θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του».

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση και πολλές άλλες δράσεις που γίνονται, πολλές άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν μάλιστα και από πλευράς ΕΕ κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας», είπε.

Επεσήμανε ότι «δεν μιλάμε για διακηρύξεις ή στόχους, μιλάμε για συγκεκριμένα έργα που θα ενισχύουν την προοπτική του IMEC, αλλά την ίδια στιγμή θα αποδεικνύουν και στην πράξη αυτό που εδώ και καιρό προσπαθούμε να πετύχουμε – και χαίρομαι για τα αποτελέσματα – το πραγματικό, ουσιαστικό ενδιαφέρον της ΕΕ για την ευρύτερη Μέση Ανατολή».