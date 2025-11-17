Ο Διευθυντής της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Μιλιέτ, Οζάι Σεντίρ, δημοσίευσε χθες ένα άρθρο στο οποίο υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος έντασης ή ακόμη και σύγκρουσης στην Κύπρο έχει αυξηθεί «περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά το 1974». Στο άρθρο του, ο Σεντίρ αποδίδει την κατάσταση σε μια σειρά παραγόντων που, κατά την άποψή του, συνδέονται με τη δράση ακροδεξιών ομάδων στις ελεύθερες περιοχές και με «ενισχυμένη επιρροή» του Ισραήλ στην περιοχή, το οποίο κατηγορεί πως έχει στήσει παιχνίδι στην πλάτη της Κύπρου, ώστε να προκαλέσει την Τουρκία να αντιδράσει.

Κεντρικό σημείο στο άρθρο έχει η κατ’ ισχυρισμό επιρροή του Ισραήλ στην «ελληνοκυπριακή διοίκηση», όπως αποκαλεί την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Τούρκος δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι το Ισραήλ «έχει αυξήσει σοβαρά την επιρροή του» στην Κυπριακή Δημοκρατία και ότι επιδιώκει «κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο» για να πιεστεί η Τουρκία. Συνδέει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με «στήριξη ακροδεξιών ομάδων», όπως το ΕΛΑΜ, και με «στενή σχέση με την Εκκλησία», παρουσιάζοντας μια εικόνα «πολιτικής χειραγώγησης» από το Τελ Αβίβ.

Ο Σεντίρ ασκεί έντονη κριτική στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, την οποία κατηγορεί ότι διατηρεί οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, και υποστηρίζει ότι βρίσκεται «σε σύμπλευση» με τους πολιτικούς σχεδιασμούς που αποδίδει στο Ισραήλ. Προειδοποιεί ακόμα ότι ενδέχεται να υπάρξουν «προβοκατόρικα επεισόδια» και ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πυροδοτήσει σοβαρή αντίδραση της Τουρκίας.

Για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αναφέρει πως «όταν καταλάβει τι παγίδα του έχουν στήσει, ίσως να είναι πολύ αργά για τον ίδιο».

milliyet.com.tr