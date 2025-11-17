Την αντίδραση της Προέδρου της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, προκάλεσε το σεξιστικό σχόλιο του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρη Ταλιαδώρου, για την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του στη μεσημβρινή εκπομπή του ANT1 για το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, ο κ. Ταλιαδώρος ανέφερε πως «βρέθηκε μία γυναίκα, πενήντα χρόνια μετά, να αλλάξει το σχέδιο».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «τα σεξιστικά σχόλια μάς πάνε δυστυχώς πίσω. Ο σεξισμός δεν συνιστά επιχειρηματολογία και αφαιρεί αντί να προσθέτει στον δημόσιο διάλογο».

Προσθέτει ότι «ειδικά στον χώρο της παιδείας όπου το ζητούμενο είναι να καλλιεργούμε κουλτούρα ισότητας και να μεγαλώνουμε παιδιά μακριά από προκαταλήψεις και στερεότυπα. Οι άνθρωποι κρίνονται για το έργο τους και όχι με βάση το φύλο τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως για το σχόλιο του κ. Ταλιαδώρου παρενέβη στην εκπομπή του ANT1 και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, τονίζοντας πως δεν είναι επιτρεπτές τέτοιες αντιλήψεις στο δημόσιο λόγο.

«Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένταση, ένσταση και διαφωνία όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε όρους μέσα στον θυμό μας, όπως ‘βρέθηκε μια γυναίκα μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σύστημα’, με έναν υποτιμητικό τρόπο», τόνισε.

Στα λεγόμενα του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ αντέδρασε μεταξύ άλλων η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, χαρακτηρίζοντας το σχόλιο Ταλιαδώρου ως «ατυχέστατο και κατακριτέο», ενώ εξέφρασε την ελπίδα αυτή να μην είναι «κουλτούρα διδασκόμενη». Αναμένει, όπως έγραψε, καταδικαστικές τοποθετήσεις αλλά και απολογία από τον ίδιο.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σχολιάζει επίσης ως απαράδεκτο το γεγονός ότι επιχειρούν οι οργανώσεις να ανατρέψουν δημοκρατική ψήφο στην Ολομέλεια.