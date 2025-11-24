Οι τρεις νέες αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας ωθούν την Κυβέρνηση στην προώθηση νέων μεταρρυθμίσεων, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ένας από τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού έργου του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη εισέρχεται πλέον στη φάση προγραμματισμού για το δεύτερο μισό της πενταετίας και αφορά πολιτικές που θα έχουν άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αποτελώντας ταυτόχρονα έμπρακτη αναγνώριση των κυβερνητικών επιλογών.

Πρώτος πυλώνας δράσης είναι η Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα αλλαγών, φέρνοντας αυξήσεις στις συντάξεις. Η εφαρμογή της αναμένεται να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης με την έλευση του νέου έτους. Δεύτερο βήμα αποτελεί η συζήτηση για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το ισχυρό «κομπόδεμα» της οικονομίας επιτρέπει πλέον στην Κυβέρνηση να κινηθεί πιο επιθετικά και στο πεδίο της εσωτερικής διακυβέρνησης. Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι οι ισχυροί οικονομικοί δείκτες αποφέρουν σημαντικά οφέλη:

> Χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, που επιτρέπει περισσότερα έργα ανάπτυξης.

> Ευκολότερη και πιο προσιτή χρηματοδότηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

> Ενισχυμένη διεθνής εμπιστοσύνη, η οποία οδηγεί σε προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και αύξηση των εισοδημάτων.

Οι αξιολογήσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων αποτελούν μια αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται από πλευράς Κυβέρνησης. Αυτή την αναγνώριση των θετικών αποτελεσμάτων θέλει να μετακυλήσει η Κυβέρνηση και στους πολίτες με ενίσχυση πολιτικών που στοχεύουν στην βελτίωση της καθημερινότητας τους και αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης. Οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων είναι δύο βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Όλα αυτά συνθέτουν την εξίσωση της επόμενης ημέρας, σε συνδυασμό με τη σαφή βούληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει μέχρι τέλους στα ανοικτά μέτωπα.

Ενδεικτικό είναι το ζήτημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, για το οποίο κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω.

Οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν τον πυρήνα του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με σειρά παρεμβάσεων να έχουν ολοκληρωθεί ή να βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών ανά Υπουργείο/ υφυπουργείο έχουμε:

Αξιολόγηση Μαθητή – (ΥΠΑΝ): Αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης μαθητή, ανάλυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων μαθητών.

Επέκταση θερινού σχολείου σε Ειδικά Σχολεία – (ΥΠΑΝ).

Επέκταση προσχολικής εκπαίδευσης από 4 χρονών – (ΥΠΑΝ).

Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός αναλυτικών Προγραμμάτων / μείωση ύλης – (ΥΠΑΝ).

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου – (ΥΠΑΝ).

Αναβάθμιση Θεσμού Ολοήμερου Σχολείου – (ΥΠΑΝ).

Χρηματοοικονομική Παιδεία – (ΥΠΑΝ).

Νομοσχέδιο για λειτουργία Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ως τριτοβάθμια κέντρα αναφοράς – (Υπ. Υγείας).

Νομοσχέδιο για Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιοτικής Αναβάθμισης – (Υπ. Υγείας).

Λειτουργία Ιατρείων Ταχείας Διακίνησης Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών – (Υπ. Υγείας, Γ.Ν. Λευκωσίας, Πάφου, Λάρνακας, Αμμοχώστου – στην Αμμόχωστο μόνο το καλοκαίρι).

Νομοσχέδιο για θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει το καθεστώς και την επαγγελματική ιδιότητα του καλλιτέχνη – (Υφ. Πολιτισμού).

Σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης – (ΥΠΕΣ).

Αναβάθμιση πολιτικής για παραχώρηση αδειών μετανάστευσης – (ΥΠΕΣ).

Προσθήκη γονέων Αιχμαλώτων, Παθόντων, συζύγων και χήρων πεσόντων και αγνοουμένων στο Σχέδιο Παροχής Φροντίδας – (ΥΦΚΠ).

Επέκταση άδειας μητρότητας από 18 σε 22 εβδομάδες – (ΥΕΚΑ).

Επέκταση γονικής άδειας.

Δημιουργία Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Ελέγχων – (ΥΓΑΑ).

Ψηφιακός Πολίτης – (ΥΦΕΚΠΥ).

Ταχεία Αδειοδότηση Ανάπτυξης – (ΥΠΕΣ).

Θεσμικό πλαίσιο για Έργα Στρατηγικής Ανάπτυξης – (ΥΠΕΣ/ΥΕΕΒ).

Αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού – (ΥΕΚΑ).

Σύσταση Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων – (ΥΠΟΙΚ).

Νομοσχέδιο για Αποκρατικοποίηση Χρηματιστηρίου – εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Στρατηγική για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα – (ΥΓΑΑΠ).

Νομοσχέδιο για Φορολογική Μεταρρύθμιση – (ΥΠΟΙΚ).

Νομοσχέδιο για νέες μορφές εργασίας μέσω τηλεργασίας – (ΥΕΚΑ και ΥΠΟΙΚ για τον δημόσιο τομέα).

Σύσταση Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης του Κυβερνητικού Έργου – (Προεδρία).

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στην Προεδρία – (Προεδρία).

Θεσμοθέτηση Ετήσιου Προγραμματισμού Διακυβέρνησης – (Προεδρία).

Ετήσια Σχέδια Δράσης Υπουργείων και Υφυπουργείων – (Προεδρία).

Πλαίσιο πρόσληψης συμβούλων και συνεργατών μελών της Κυβέρνησης – (Προεδρία).

Σύσταση και λειτουργία Γνωμοδοτικού Συμβουλίου – (Προεδρία).

Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη της Κυβέρνησης – (Προεδρία).

Δικαστική Μεταρρύθμιση / Εκσυγχρονισμός Οικογενειακού Δικαίου – (ΥΔΔΤ).

Εκσυγχρονισμός πλαισίου πάταξης λαθροθηρίας – (ΥΔΔΤ).

Ενίσχυση θεσμού επιμελητών ανηλίκων – (ΥΔΔΤ).

Εκσυγχρονισμός θεσμού ΣΥΟΠ και αναβάθμιση όρων εργοδότησης – (ΥΠΑΜ).

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας – (ΥΠΟΙΚ).

Αναπροσαρμογή συνταξιοδοτικού και ρύθμιση ορίου αφυπηρέτησης για κρατικούς εργοδοτούμενους – (ΥΠΟΙΚ).

Δικαίωμα ψήφου στα 17 – (ΥΠΕΣ).

Αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους – (ΥΠΕΣ).

Εκσυγχρονισμός Νομικής Υπηρεσίας – (ΥΔΔΤ).

Εκσυγχρονισμός Ελεγκτικής Υπηρεσίας – (ΥΔΔΤ).

Θεσμοθέτηση Επιτρόπου Ισότητας Φύλων – (ΥΔΔΤ).

Εκσυγχρονισμός περί Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου – (ΥΔΔΤ).

Νέο πλαίσιο διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Ανασυγκρότηση δασικής εκπαίδευσης – (ΥΓΑΑ).

Μεταρρύθμιση Πολιτικής Προστασίας και δέσμη νομοσχεδίων για πυρκαγιές – (ΥΠΕΣ, ΥΔΔΤ, ΥΓΑΑΠ).

Εγκαθίδρυση και λειτουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – (Προεδρία).