Το μπαλάκι στους ανεξάρτητους θεσμούς έριξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για την παραίτηση του Σάββα Αγγελίδη από τη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος είπε ότι «τα όποια θέματα υπάρχουν, εάν και εφόσον υπάρχουν, πρέπει να επιλυθούν ανάμεσα σε ανεξάρτητους θεσμούς. Να μην δημιουργούνται οι όποιες σκιές».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντώντας σε ερώτηση για τα σχετικά δημοσιεύματα, ανέφερε πως δεν είπε ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης αλλά ότι ο Σάββας Αγγελίδης δεν υπέβαλε την παραίτησή του.

Αναφορικά με την ανακοίνωση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι δεν γίνονται αναφορές για τον ίδιο.

Ερωτώμενος για τις επικρίσεις ότι δεν συγκαλεί σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την Αρχή Κατά της Διαφθοράς για το εν λόγω θέμα, ο Πρόεδρος ανέφερε πως εάν το πράξει θα κατηγορηθεί ότι επεμβαίνει στις ανεξάρτητες Αρχές, ενώ μίλησε και για το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.

Βίντεο με τις δηλώσεις του Προέδρου