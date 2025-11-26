Μενέλαος Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά θα έχουν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου την πρώτη μεταξύ τους συνάντηση ως διαπραγματευτές της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς αντίστοιχα, για το Κυπριακό.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της προεργασίας που γίνεται ενόψει της επίσκεψης, στις αρχές Δεκεμβρίου, στην Κύπρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Οπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η συνάντηση Μενελάου – Ντανά έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Παρασκευής, στο Λήδρα Πάλας.

Η κ. Ολγκίν αναμένεται στην Κύπρο στις 4 Δεκεμβρίου. Στις 20 Νοεμβρίου, κατά την πρώτη τους συνάντηση μετά την ανάδειξη του κ. Έρχιουρμαν ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο νέος Τ/κ ηγέτης, συμφώνησαν να έχουν κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν κατά την επίσκεψή της στο νησί.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά τις χωριστές συναντήσεις που θα έχει η αξιωματούχος των ΗΕ με τους δύο ηγέτες. Η συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου ενώ μια ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 5 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή της με τον κ. Έρχιουρμαν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε επίσης δηλώσει πως μετά την κάθοδό της στην Κύπρο η κ. Ολγκίν θα επισκεφθεί την Ελλάδα και την Τουρκία και πως εντός Δεκεμβρίου θα έρθει στην Κύπρο για επαφές και ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιοχάνες Χαν.