Η Τουρκία δεν τα κατάφερε στο Στρασβούργο για να κλείσει το θέμα των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα το οποίο βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε προαγγείλει σημαντικές εξελίξεις για το θέμα μέσα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ωστόσο η χθεσινή εξέλιξη κάθε άλλο παρά ικανοποιεί την τουρκική πλευρά η οποία κατά την ψηφοφορία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό ψήφων προκειμένου να κλείσει την επιτήρηση για το περιουσιακό σύμφωνα με την απόφαση της Τέταρτης Διακρατικής προσφυγής της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών (σε σύνθεση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) του Συμβουλίου της Ευρώπης η πρόταση για να κλείσει η επιτήρηση έλαβε 17 θετικές ψήφους, σε σύγκριση με 19 που έλαβε πέρσι κατά την αντίστοιχη ψηφοφορία. Έξι χώρες ψήφισαν εναντίιον και υπήρξαν και 23 αποχές. Σημειώνεται ότι για να περάσει η πρόταση για κλείσιμο της επιτήρησης χρειάζονταν 24 θετικές ψήφους.

Λίγο έλειψε να σημειωθεί και δεύτερο κάζο για την Τουρκία αφού η εισήγηση της Κύπρου για παραπεμφθεί στο δικαστήριο για ερμηνεία η αποτελεσματικότητα της «επιτροπής» τελικά δεν πέρασε για δύο ψήφους. Η εισήγηση για παραπομπή έλαβε 22 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 20 αποχές. Για να περάσει η κυπριακή πρόταση χρειάζονταν και σ’ αυτή την περίπτωση 24 ψήφοι.

Ικανοποιημένο το Υπουργείο Εξωτερικών

Την ικανοποίησή του εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών, σε σύνθεση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία διατηρείται ανοικτή η επιτήρηση της εφαρμογής της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με την Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της Τουρκίας, αναφορικά με την πτυχή του περιουσιακού των εκτοπισμένων.

«Η πιο πάνω εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συστηματικών και στοχευμένων διπλωματικών ενεργειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάντα σε στενό συντονισμό με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.

Σημειώνεται ότι «η στήριξη υπέρ του κλεισίματος που η Τουρκία έθεσε, μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη ψηφοφορία του 2024».

«Πάγια θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι η παράνομη πώληση και εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα από την Τουρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί, παραβιάζει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ», σημειώνεται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, «η σημερινή εξέλιξη επαναβεβαιώνει τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας με την υποχρέωση για τερματισμό της συνεχιζόμενης παραβίασης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων».

Ταυτόχρονα, προσθέτει το Υπουργείο, «γίνεται σαφές ότι, ενόσω η Τουρκία συνεχίζει να μη συμμορφώνεται με τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ, δεν μπορεί να επέλθει ο τερματισμός της επιτήρησης της πτυχής του περιουσιακού».

Περαιτέρω, αναφέρεται, «κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η Κυπριακή Δημοκρατία εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος προς το ΕΔΑΔ, αναφορικά με την ερμηνεία της παραγράφου 63 της απόφασης του ΕΔΑΔ του 2014 επί της Δίκαιης Ικανοποίησης».

«Η παραπομπή ερωτήματος γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 46.3 της Σύμβασης, το οποίο προνοεί ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή Υπουργών θεωρεί ότι η εκτέλεση της απόφασης εμποδίζεται λόγω ερμηνευτικού προβλήματος, τότε δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο, για να απαντήσει στο ερμηνευτικό ερώτημα», προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι «η εν λόγω πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2024, παρουσίασε αυξητική τάση, σε σχέση με πέρσι».