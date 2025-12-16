Σφοδρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ εξαπέλυσε το ΕΛΑΜ, αναφορικά με τον σάλο που προκλήθηκε τα τελευταία 24ωρα για τα έργα του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, «δεν περιμέναμε τίποτε διαφορετικό από το ΑΚΕΛ, το κόμμα που εδώ και δεκαετίες έχει κάνει σημαία του την αποδόμηση της ιστορίας μας, την εξόντωση της εθνικής μνήμης και την βεβήλωση της ορθόδοξης πίστης του λαού μας, ένα αριστερό μίσος απέναντι σε Πιστη και Πατρίδα που καμουφλάρεται πίσω από μια δήθεν διανόηση». Την ίδια ώρα το κόμμα προσθέτει ότι «η στάση του δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς είναι απόρροια μιας διαχρονικής εμμονής απέναντι σε οτιδήποτε συνδέεται με τη μακραίωνη ελληνική ιστορία και τον χριστιανισμό της πατρίδας μας».

Υπενθυμίζεται ότι το ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωσή του χθες, τόνισε πως δεν έχει πρόθεση «να συμμετέχει στην προσπάθεια τεχνητής πόλωσης που στήθηκε το τελευταίο 24ωρο σχετικά με την έκθεση του Γ. Γαβριήλ με καταφανή μικροπολιτική σκοπιμότητα και μάλιστα, στη βάση μιας παραπλανητικής κοπτοραπτικής εικόνων. Ούτε βεβαίως αφορά το ΑΚΕΛ και τον κάθε δημοκρατικό πολίτη της χώρας, ο διαγωνισμός ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ».

Η ανακοίνωση ΕΛΑΜ

Δεν περιμέναμε τίποτε διαφορετικό από το ΑΚΕΛ, το κόμμα που εδώ και δεκαετίες έχει κάνει σημαία του την αποδόμηση της ιστορίας μας, την εξόντωση της εθνικής μνήμης και την βεβήλωση της ορθόδοξης πίστης του λαού μας, ένα αριστερό μίσος απέναντι σε Πιστη και Πατρίδα που καμουφλάρεται πίσω από μια δήθεν διανόηση.

Ένα κόμμα που στον αγώνα της ΕΟΚΑ στάθηκε απέναντι στους ήρωες μας, αρνούμενο να πολεμήσει για την ελευθερία, προτιμώντας να σαμποτάρει τον εθνικό αγώνα με τις διχαστικές του ιδεοληψίες, λειτουργώντας ως σύγχρονος εφιάλτης.

Κρυμμένο πίσω από ψεύτικες και υποκριτικές κραυγές για «ελευθερία της έκφρασης», το ΑΚΕΛ επιλέγει ξανά να υπερασπιστεί την προσβολή, νομιμοποιώντας την βλασφημία και προκαλώντας ωμά την κοινωνία, αποδεικνύοντας την απόλυτη αποξένωση και την εχθρότητα προς τις αξίες, τα ιερά και τα όσια του Κυπριακού Ελληνισμού.

Η στάση του δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς είναι απόρροια μιας διαχρονικής εμμονής απέναντι σε οτιδήποτε συνδέεται με τη μακραίωνη ελληνική ιστορία και τον χριστιανισμό της πατρίδας μας.

Η ανακοίνωση ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ δεν είχε πρόθεση να συμμετέχει στην προσπάθεια τεχνητής πόλωσης που στήθηκε το τελευταίο 24ωρο σχετικά με την έκθεση του Γ. Γαβριήλ με καταφανή μικροπολιτική σκοπιμότητα και μάλιστα, στη βάση μιας παραπλανητικής κοπτοραπτικής εικόνων. Ούτε βεβαίως αφορά το ΑΚΕΛ και τον κάθε δημοκρατικό πολίτη της χώρας, ο διαγωνισμός ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ.

Ωστόσο, ο επικίνδυνος παροξυσμός που συνειδητά καλλιεργείται απαιτεί να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα. Θα έπρεπε λοιπόν να ήταν για όλους αντιληπτό κι αυτονόητο ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι σεβαστή και κατοχυρωμένη η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης όπως και η ελευθερίας κριτικής στα έργα τέχνης.

Αυτό που δεν είναι ανεκτό είναι οι απειλές κατά της ζωής πολιτών, οι τραμπουκισμοί, οι προπηλακισμοί κι ο εκφοβισμός για να διακοπούν εκθέσεις έργων, η απαίτηση για διώξεις και φυλακίσεις καλλιτεχνών. Αυτές οι συμπεριφορές είναι γνωρίσματα σκοταδισμού.