Διαψεύδουν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα ενοχλήθηκε από την υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ του Λιβάνου και Κύπρου, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την Τουρκία και τη Δαμασκό.

Το ζήτημα τέθηκε μετά από δημοσίευμα της λιβανέζικης εφημερίδας Αλ Αχμπάρ, η οποία υποστήριξε ότι η συμφωνία προκάλεσε διπλωματική ένταση στις σχέσεις Τουρκίας–Λιβάνου. Ωστόσο, πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του πρακτορείου ΑΝΚΑ, ανέφεραν ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υφίσταται οποιαδήποτε επίσημη ενόχληση ή διπλωματική κρίση, που να συνδέεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία, απορρίπτοντας πλήρως τα περί δυσαρέσκειας της Άγκυρας.

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως σημειώνεται από διπλωματικές πηγές, παρακολουθούνται στο πλαίσιο των πάγιων τουρκικών θέσεων, χωρίς να επιβεβαιώνονται σενάρια έντασης που μεταδόθηκαν από λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

ΚΥΠΕ