Συνάντηση είχε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος με τον Ανεξάρτητο Βουλευτή, Μιχάλη Γιακουμή στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του κόμματος για ενίσχυση της συνεργασίας και της ενότητας στον ευρύτερο χώρο του κέντρου. Ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε τη δημόσια θέση του ΔΗΚΟ ότι είναι έτοιμο να γυρίσει σελίδα, να ανακαλέσει διαγραφές και να αφήσει πίσω παρεξηγήσεις του παρελθόντος, ενώ ο κ. Γιακουμή υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να διαφανεί ποιες προσωπικότητες και ποιος κόσμος από τον κεντρώο χώρο ενδιαφέρεται να συνταυτιστεί με αυτή την προσπάθεια.

Η σχετική ανακοίνωση

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος είχε σήμερα συνάντηση με τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Μιχάλη Γιακουμή, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΔΗΚΟ για ενίσχυση της συνεργασίας και της ενότητας στον ευρύτερο χώρο του κέντρου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του κ. Παπαδόπουλου στο Πολιτικό Γραφείο του κ. Γιακουμή στη Λάρνακα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για τη συνάντηση, τονίζοντας ότι το Δημοκρατικό Κόμμα συμφωνεί απόλυτα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Γιακουμή, ιδιαίτερα ως προς την ανάγκη το κέντρο να παραμείνει ενωμένο και ισχυρό, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη Βουλή όσο και στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, κατά τη συνάντηση υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος αναφορικά με συνεργασίες στον ευρύτερο κεντρώο χώρο, τις οποίες το ΔΗΚΟ θεωρεί επιτακτική ανάγκη. Υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως η πορεία της κυπριακής οικονομίας σήμερα είναι η καλύτερη που είχε ποτέ, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, προειδοποιώντας ότι η επικράτηση ακραίων και επικίνδυνων πολιτικών δυνάμεων στην επόμενη Βουλή θα μπορούσε να ανατρέψει μέσα σε λίγες μέρες όσα πέτυχε ο λαός μας με θυσίες τα προηγούμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ επισήμανε ότι το κέντρο οφείλει να λειτουργεί ως ασφάλεια και εγγύηση σταθερότητας και ομαλότητας για τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία. Τόνισε, επίσης, ότι η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος για συνεργασίες απευθύνεται σε όλους, και ιδιαίτερα στον κ. Γιακουμή, ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του ΔΗΚΟ.

Ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε τη δημόσια θέση του ΔΗΚΟ ότι είναι έτοιμο να γυρίσει σελίδα, να ανακαλέσει διαγραφές και να αφήσει πίσω παρεξηγήσεις του παρελθόντος, επισημαίνοντας πως αυτό που έχει σημασία είναι το σήμερα και το μέλλον της χώρας και του λαού μας. Για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος, υπογράμμισε, απαιτείται η συνεργασία όλων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχει ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος.

Από την πλευρά του, ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Μιχάλης Γιακουμή ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ για την παρουσία του στη Λάρνακα και έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση, με επίκεντρο την ενίσχυση και ισχυροποίηση του κεντρώου χώρου. Όπως ανέφερε, υπάρχει συναντίληψη και συνταύτιση απόψεων τόσο ως προς την πρόταση που έχει καταθέσει δημόσια το Δημοκρατικό Κόμμα όσο και γενικότερα σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.

Ο κ. Γιακουμή τόνισε ότι υπήρξε πολύ καλή σύγκλιση απόψεων, ειδικότερα σε θέματα που απασχολούν το κοινοβουλευτικό του έργο, όπως η προσφυγική πολιτική και η στεγαστική κρίση, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις νόμου που έχει διαμορφώσει ασπάζονται από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ και το Δημοκρατικό Κόμμα.

Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να διαφανεί ποιες προσωπικότητες και ποιος κόσμος από τον κεντρώο χώρο ενδιαφέρεται να συνταυτιστεί με αυτή την προσπάθεια για ενοποίηση και ισχυροποίηση του κέντρου, που αποτελεί και το βασικό διακύβευμα ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών.