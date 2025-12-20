Το όνομα του τέως υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, άρχισε να κυκλοφορεί στα κομματικά πηγαδάκια του ΔΗΚΟ λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το κυβερνητικό σχήμα. Μια πιθανή υποψηφιότητά του στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος στην επαρχία Λευκωσίας, θα προσέθετε δυναμική αλλά και πολιτικό βάθος.

Η περίπτωσή του συζητείται σε δηκοϊκούς κύκλους, παρόλο που, όπως πληροφορούμαστε, επίσημη νύξη προς τον ίδιο δεν έχει γίνει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ενδιαφέρον από πλευράς του ίδιου, ο οποίος μόλις πρόσφατα έχει αποχωρήσει από το υπουργείο Εργασίας και ακόμη δεν έχει καθορίσει τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Είναι όμως δεδομένο ότι το όνομά του αναμένεται να «παίξει» δυνατά το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για άτομο με αναγνωρισιμότητα, θετική εικόνα σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα στον κόσμο του ΔΗΚΟ και, το κυριότερο, για πολιτικό ον με σαφές πολιτικό στίγμα, σε εποχές όπου η πολιτική δίνει μάχη απέναντι σε απολίτικα φαινόμενα.

Η προσπάθεια του ΔΗΚΟ για τη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου του συνεχίζεται. Η προχθεσινή συνάντηση του προέδρου του ΔΗΚΟ με τον Μιχάλη Γιακουμή, ουσιαστικά αποτελεί προάγγελο της μετεγγραφής του στο ΔΗΚΟ και της υποψηφιότητάς του στην επαρχία Αμμοχώστου. Μαζί με τον Γιακουμή και τον Αποστόλου, η παρούσα κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ θα ανέλθει στους 11 βουλευτές μέχρι το τέλος της θητείας της. Αυτό το δεδομένο δημιουργεί ένα επιπρόσθετο στοιχείο που θα λειτουργεί ως μέτρο σύγκρισης στη μετά τις βουλευτικές εκλογές εποχή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ σε κάποιες επαρχίες έχει προχωρήσει αρκετά, σε άλλες όμως φαίνεται να υπάρχει μια δυστοκία. Πηγές από το κόμμα αναφέρουν ότι «ψήνονται» κάποιες καλές περιπτώσεις ατόμων για να είναι υποψήφια. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν διαρρέει οτιδήποτε μέχρι να κλείσουν επίσημα.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του κόμματος και της προσπάθειας που γίνεται για να αφουγκραστεί την κοινωνία και να ακούσει τα μέλη του, διενεργούνται επαφές με τις τοπικές επιτροπές του κόμματος, υπό τον γενικό γραμματέα του ΔΗΚΟ, Γιώργο Σολωμού. Πιο πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην τοπική του Στροβόλου, όπου συζητήθηκαν θέματα όπως η στεγαστική πολιτική, το μεταναστευτικό και ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Επίσημα οι πρώτοι δέκα της ΔΗΠΑ

Τους πρώτους δέκα υποψηφίους για τις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε και επίσημα χθες η ΔΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και το χθεσινό ρεπορτάζ μας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο της παρουσίασης των πρώτων ονομάτων των υποψήφιων βουλευτών, «ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή αριστίνδην υποψηφίων, οι οποίοι, με τη σημαντική διαδρομή τους, τις γνώσεις και το ήθος τους, αποτελούν εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας. Οι πιο κάτω αριστίνδην υποψήφιοι ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους με την Παράταξή μας, συμμεριζόμενοι το όραμα για ανανέωση, πρόοδο και ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία».

Πρόκειται για τους:

Μάριος Στυλιανού: σύμβουλος ακινήτων, πρώην ποδοσφαιριστής ΑΕΛ, υποψήφιος Λεμεσού

Δρ Σέργης Σεργίου: ιατρός, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας Αγίας Νάπας, υποψήφιος Αμμοχώστου

Γιώργος Κούμας: δικηγόρος, υποψήφιος Λάρνακας

Δέσποινα Παπαδοπούλου: τεχνολόγος ακτινογράφος ακτινοδιαγνωστικής, υποψήφια Λάρνακας.

Η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ συνεχίζει με τις ανακοινώσεις υποψηφίων μελών του κόμματος. «Η πρώτη δεκάδα υποψηφίων συμπληρώνεται από καταξιωμένα στελέχη που προέρχονται από τις τάξεις της Παράταξής μας, τα οποία από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της δίνουν καθημερινές μάχες μαζί της στην ευρύτερη κοινωνία, για τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές της. Άνθρωποι εγνωσμένου κύρους και αποδεδειγμένης προσφοράς», αναφέρεται.

Πρόκειται για τους:

Μαρίνος Κλεάνθους: αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ, δικηγόρος, υποψήφιος Λευκωσίας

Ελευθέριος Αντωνίου: πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας», υποψήφιος Λευκωσίας

Ελένη Βραχίμη: φαρμακοποιός, υποψήφια Λευκωσίας

Ρένος Κουμής: δημοτικός γραμματέας Λαπήθου, υποψήφιος Λεμεσού

Σταύρος Σταύρου: πρώην βαθμοφόρος αστυνομικός, υποψήφιος Λεμεσού

Ανδρέας Κεσούρης: μηχανολόγος μηχανικός, υποψήφιος Πάφου.

«Ο καταρτισμός του ψηφοδελτίου μας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση μιας πολιτικής πρότασης που αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Μιας πρότασης στη βάση του διεκδικητικού ρεαλισμού για μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη. Μια πρόταση μακριά από τον λαϊκισμό και τους εύκολους διχασμούς, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους νέους ανθρώπους, την υγιή επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και τη θεσμική αξιοπιστία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΗΠΑ.

«Οι υποψήφιοι που παρουσιάζουμε προέρχονται από διαφορετικές επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, εκπροσωπούν την παραγωγική Κύπρο και ενώνουν εμπειρία, γνώση και κοινωνική ευαισθησία. Είναι άνθρωποι με ενεργό παρουσία στην κοινωνία, με αποδεδειγμένη διάθεση προσφοράς και με κοινή πίστη σε μια σύγχρονη, μεταρρυθμιστική και αξιόπιστη πολιτική.

Η Δημοκρατική Παράταξη προχωρά με αυτοπεποίθηση, συνέπεια και καθαρό πολιτικό προσανατολισμό, γνωρίζοντας ότι η πολιτική καταξίωση κρίνεται από την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα και όχι από άναρχες ιαχές», προστίθεται.