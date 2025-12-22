Γεμάτη με ζητήματα υψίστης σημασίας θα είναι η ατζέντα της 10ης τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στα Ιεροσόλυμα. Οι ηγέτες των τριών χωρών, Νίκος Χριστοδουλίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Βενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να υπογράψουν κοινή διακήρυξη συνεργασίας σε σειρά θεμάτων, όπως η ενέργεια, η καινοτομία, η άμυνα και ο τουρισμός.

Η Σύνοδος διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία, στην Τουρκία, έχει αναπτυχθεί έντονη παραφιλολογία γύρω από την αμυντική συνεργασία των τριών χωρών και την ενίσχυση των εξοπλισμών Κύπρου και Ισραήλ μέσω εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Η Λευκωσία, πάντως, διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δημιουργία μεραρχίας άμεσης αντίδρασης με στρατιωτικές δυνάμεις από τις τρεις χώρες. Κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές εστιάζουν στην πολιτική σημασία της συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, με τη συμμετοχή μάλιστα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία στο σχήμα «3+1» αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας, με τη Λευκωσία να υπογραμμίζει ότι η σύμπραξη Κύπρου και Ελλάδας με το Ισραήλ διασφαλίζει και τη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πέραν τούτου, θα συζητηθούν ζητήματα κυβερνοασφάλειας, συνεργασίας στον τουρισμό και την ενέργεια, ο διάδρομος Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Ινδίας, καθώς και η συνεργασία για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

«Στόχος της τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», δήλωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει της σημερινής του επίσκεψης στο Ισραήλ και της συμμετοχής του στη Σύνοδο.

Κληθείς, στο περιθώριο της παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στα Λεύκαρα, να σχολιάσει την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη χαρακτήρισε «μια πολύ σημαντική επίσκεψη» και πρόσθεσε ότι «θα υπάρξουν πρώτα διμερείς συναντήσεις με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της χώρας, σε σχέση με τις διμερείς μας σχέσεις, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της καινοτομίας και του τουρισμού».

Αναφέροντας ότι υπάρχουν πολλά θέματα σε διμερές επίπεδο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι ενημερώθηκε πως «υπάρχουν 186 πτήσεις την εβδομάδα από και προς το Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «αυτό είναι ενδεικτικό των σχέσεων των δύο χωρών». «Κάτι που διαπίστωσα σήμερα είναι ότι αρκετοί από τους επισκέπτες προέρχονται από το Ισραήλ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ακολουθήσει η 10η τριμερής συνάντηση, η οποία «μέσα από τις συζητήσεις στοχεύει, στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Ανέφερε επίσης ότι, καθώς η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, «κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Απριλίου, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα έργα – έργα πλέον και όχι απλώς λόγια και δηλώσεις – της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την περιοχή».

«Αυτοί είναι οι στόχοι μας μέσα από αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλα κράτη της περιοχής, ώστε να ενισχύσουμε ουσιαστικά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», κατέληξε.

Πανέτοιμος για πολυμερή ο Πρόεδρος

Πανέτοιμος να συμμετάσχει σε πολυμερή συνάντηση για το Κυπριακό υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις για το πώς μπορεί να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της επανέναρξης των συνομιλιών, δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του χθες, στο περιθώριο της παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στα Λεύκαρα, και κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια μετά την ανάδειξη του κ. Έρχιουρμαν ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

«Εμείς πραγματικά ελπίζουμε ότι αυτή η νέα προσπάθεια θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα, που δεν είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί όπου διακόπηκαν το 2017», ανέφερε. «Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Ένας είναι ο στόχος μας: η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας, και προς αυτή την κατεύθυνση πράττουμε ό,τι είναι δυνατό», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες από τουρκικής πλευράς, ώστε να καταστεί εφικτή η σύγκληση της πολυμερούς συνάντησης και να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.