Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο ΚΕΝ Λάρνακας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τη χθεσινή του επίσκεψη στο Ισραήλ είπε ότι «ήρθα χθες βράδυ από το Ισραήλ, από μια πετυχημένη τριμερή διάσκεψη, τη 10η στη σειρά και αυτό από μόνο του δείχνει την ανθεκτικότητα αυτής της συνεργασίας, σε περιόδους δύσκολες, με εξελίξεις, με αρκετές προκλήσεις στην περιοχή. Εκείνο που κρατώ από χθες είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μας, ειδικότερα σε τρεις τομείς, στα θέματα ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας και στα θέματα πολιτικής προστασίας. Και προχωρούμε άμεσα στην υλοποίηση όλων όσων έχουν συμφωνηθεί χθες».

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η τριμερής ήταν αντιτουρκική, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εμείς εργαζόμαστε πάντα, το είπαμε πάρα πολλές φορές, στη βάση μιας θετικής ατζέντας.. Από αυτές τις περιφερειακές συνεργασίες απουσιάζει όντως μια χώρα, απουσιάζει η Τουρκία και πολύ απλά απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης, λόγω του γεγονότος ότι δεν σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας, δεν σέβεται τη συνεργασία, επιχειρεί να προωθήσει μια προσέγγιση όπου να ιεραρχήσει ή να επιβληθεί των άλλων κρατών και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μακάρι να δημιουργηθούν συνθήκες, το ελπίζουμε, σύντομα και με το Κυπριακό και με άλλα θέματα και να συμμετέχει και η Τουρκία».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η αναφορά στη χθεσινή Κοινή Διακήρυξη από την Τριμερή Σύνοδο περί δημιουργίας Κέντρου Αριστείας για θέματα κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο έχει παρουσιαστεί από τουρκικά ΜΜΕ ως δημιουργία ισραηλινής Βάσης στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τέτοιου είδους προσεγγίσεις μόνο η Τουρκία έχει στην Κύπρο. Τα θέματα της κυβερνοασφάλειας είναι πολύ σημαντικά, αγγίζουν όλες τις χώρες της περιοχής και ακριβώς αυτό το Κέντρο θα λειτουργεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν από τα θέματα που προκύπτουν από την κυβερνοασφάλεια».