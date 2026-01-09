Τη ζημιά για την Κύπρο την κάνουν τα τρία πρόσωπα που ήταν μπροστά από την κάμερα, τονίζει ο Χρύσης Παντελίδης, σε σχέση με το περιβόητο βίντεο που προκαλεί σάλο από χθες το απόγευμα. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, διερωτάται αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνεται όμορφα βλέποντας ένα στενό συνεργάτη του και δύο φιλικά του πρόσωπα να μιλούν με τον τρόπο που μιλούν για αυτόν.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Χρύσης Παντελίδης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Προφανώς και είναι κακοπροαίρετα και εχθρικά τα πρόσωπα που γύρισαν και δημοσίευσαν το περιβόητο βίντεο, όμως τη ζημιά στην Κύπρο την κάνουν τα τρία πρόσωπα που ήταν μπροστά από την κάμερα. Τα οποία μιλούν για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη με τρόπο αρνητικό και προσβλητικό, δίνοντας την εντύπωση χειραγώγησης του και διαπλοκής. Οι δε αναφορές Λακκοτρύπη, παραπέμπουν ευθέως σε παράκαμψη ή παραβίαση της Νομοθεσίας, αλλά και διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιολογημένα, επομένως, οι πολίτες αναμένουν απαντήσεις και εξηγήσεις. Και είναι εύλογη η απορία όλων: Αισθάνεται όμορφα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βλέποντας ένα στενό συνεργάτη του και δύο φιλικά του πρόσωπα να μιλούν με τον τρόπο που μιλούν για αυτόν;»

Υπενθυμίζεται ότι το βίντεο δημοσιεύτηκε χθες το απόγευμα σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) επιχειρείται να παρουσιαστεί η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του €1 εκατ.

Επιπλέον, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Στο ΤΑΕ

Ήδη όπως αποκάλυψε από χθες το philenews ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, ενώ, όπως πληροφορούμαστε, έκανε λόγο για συρραφή τοποθετήσεών του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το αφήγημα των δημιουργών του οπτικού υλικού.