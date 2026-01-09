Μεγάλη προβολή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα έχει λάβει η δημοσιοποίηση βίντεο που φέρονται να καταγράφουν συνομιλίες υποτιθέμενων ξένων επιχειρηματιών με στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η είδηση φιλοξενείται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών ελληνικών εφημερίδων. Στα «ΝΕΑ» σημειώνεται ότι «ένα βίντεο βάζει φωτιά στη Λευκωσία» ενώ η «Καθημερινή» γράφει για «πολιτικούς τριγμούς στην Κύπρο λόγω βίντεο για μαύρο χρήμα».

«Διαπλοκή ή συκοφαντία» αναρωτιέται η Εφημερίδα των Συντακτών ενώ η «Δημοκρατία» κάνει λόγο για «Υβριδική Επίθεση κατά της Κύπρου» με περίεργο βίντεο.

ΚΥΠΕ