Ανακοίνωση με αιχμές για σοβαρούς ισχυρισμούς διαφθοράς και νεποτισμού στο ανώτατο επίπεδο του κράτους εξέδωσε το Volt, με αφορμή βίντεο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το κόμμα, τα όσα περιλαμβάνονται στο βίντεο δεν μπορούν να αποδοθούν σε παρεξήγηση ή διοικητική αβλεψία, αλλά, όπως αναφέρει, συνιστούν ένδειξη βαθιάς θεσμικής παθογένειας.

Το Volt σημειώνει ότι εδώ και καιρό έχει προειδοποιήσει για την απουσία διαφάνειας στις δωρεές προς τον Φορέα, υποστηρίζοντας ότι αυτή η πρακτική δημιουργεί συνθήκες εξάρτησης και ευνοεί πρακτικές «quid pro quo». Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει, μέσω της βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου, ολοκληρωμένη πρόταση για τη θέσπιση αυστηρού και θεσμοθετημένου πλαισίου δωρεών, με υποχρεωτική δημοσιοποίηση και έλεγχο.

Παράλληλα, το Volt αναφέρεται σε παλαιότερη τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως ζήτημα διαφθοράς την εγγραφή παιδιών σε σχολείο άλλης γειτονιάς, σημειώνοντας ότι τα όσα αποκαλύπτονται σήμερα είναι, κατά την εκτίμησή του, σαφώς σοβαρότερα.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι, σε μια κανονική χώρα, τέτοιου είδους αποκαλύψεις θα αποτελούσαν επαρκή λόγο για ανάληψη πολιτικής ευθύνης και παραίτηση, τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τέλος, τονίζει ότι η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο διαπλοκής και εξυπηρετήσεων.