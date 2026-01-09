Όλο και ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στον απόηχο του επίμαχου βίντεο περί διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα πυρά της αντιπολίτευσης πέφτουν κατά ρυπάς, με την Κυβέρνηση να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, σε μια υπόθεση που όλα δείχνουν πως μόλις άρχισε και θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό ακόμη.

Στον αέρα της εκπομπής Alpha Ενημέρωση, αντάλλαξαν πυρά -ο ένας μετά τον άλλον- Βίκτωρας Παπαδόπουλος και Στέφανος Στεφάνου. Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, απαντώντας στα μηνύματα που στέλνει από χθες το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, δήλωσε ότι στην αντιπολίτευση βρήκαν τώρα ατζέντα τονίζοντας πως η Κυβέρνηση δεν δέχεται μαθήματα από κόμματα που πιάστηκαν στα πράσα για το γεγονός ότι πέρασαν μέσα από τα ταμεία τους μίζες.

Αμέσως μετά, ακολούθησε τηλεφωνική παρέμβασή του Στέφανου Στεφάνου στην ίδια εκπομπή, ο οποίος αμέσως σήκωσε το γάντι και απάντησε με σκληρή γλώσσα στον Βίκτρωρα Παπαδόπουλο. Δήλωσε πως δεν θέλουν να δώσουν μαθήματα σε κανένα, και ειδικά στον κ. Παπαδόπουλο, που όπως ανέφερε «υπηρετεί διάφορους Προέδρους, ανάλογα με το τι μπορεί να αμείβεται ο καθένας».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο Στέφανος Στεφάνου σε δημοσιογραφική διάσκεψη ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση παύση του διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, καθώς και την κατάργηση του Ταμείου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Δείτε τις παρεμβάσεις τους