Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιστρέφει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, αυτή τη φορά με το Κολλέγιο των Επιτρόπων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε κοινή σύσκεψη με τους Κύπριους υπουργούς στη Λεμεσό. Η επίσκεψη του Κολλεγίου των Επιτρόπων θα ξεκινήσει με περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, η οποία θα περιλαμβάνει περιπατητική έκθεση για το ζήτημα των Αγνοουμένων.

Την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις των Επιτρόπων με τους Υπουργούς και Υφυπουργούς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο νέο λιμάνι Λεμεσού, οργανωμένες σε τέσσερις θεματικές ομάδες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συναντήσεις θα ακολουθηθούν από συνεδρία της ολομέλειας και συνέντευξη Τύπου.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρέθηκε στην Κύπρο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και την επομένη VDL και Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πήγαν στο Αμμάν για την πρώτη σύνοδο ΕΕ-Ιορδανίας.

Στη συνέχεια, οι επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ επισκέφτηκαν τη Συρία, όπου συναντήθηκαν με τον μεταβατικό πρόεδρο της χώρας, Άχμεντ αλ-Σαράα, και εγκαινίασαν – σύμφωνα με την Κομισιόν – μια αναανανεωμένη διμερή συνεργασία που βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη νέα πολιτική-εταιρική σχέση, την ενίσχυση του εμπορίου και την οικονομική ενίσχυση για ανθρωπιστική βοήθεια και ανάκαμψη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο πρώτος άξονας των σχέσεων ΕΕ-Συρίας αφορά τη δημιουργία νέας πολιτικής εταιρικής σχέσης με στόχο μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση, τη συμφιλίωση στο εσωτερικό της χώρας και την επανένταξη της Συρίας στο περιφερειακό περιβάλλον.

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στην ενίσχυση του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Συρίας σε πρωτοβουλίες του Συμφώνου για τη Μεσόγειο.

Ο τρίτος αφορά χρηματοδοτικό πακέτο ύψους περίπου €620 εκατ. για τα έτη 2026-2027, που θα κατευθυνθεί σε ανθρωπιστική βοήθεια, πρώιμη ανάκαμψη και διμερή στήριξη.

Μετά τη Συρία οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ταξίδεψαν στο Λίβανο όπου είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας Τζοζέφ Αούν.

Συνάντηση COSAC φιλοξενεί η Βουλή

Τη Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), θα φιλοξενήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 11 και 12 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος.

Στη Συνάντηση θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες των κοινοβουλίων των χωρών-μελών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, καθώς και παρατηρητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Προεδρικής Τρόικα (Δανία, Κύπρος, Ιρλανδία και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), και θα ακολουθήσει πολιτιστική εκδήλωση και επίσημο δείπνο προς τιμή των συμμετεχόντων από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Χάρη Γεωργιάδη.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, θα απευθύνει χαιρετισμό κατά την έναρξη της Συνάντησης, ενώ των εργασιών θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Χάρης Γεωργιάδης.

Κατά τη Συνάντηση θα παρουσιαστούν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας από την Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ενώ ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Γερουσίας, Jean-François Rapin, θα αναλύσουν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γεωπολιτικές προκλήσεις και τις αναγκαίες πολιτικές απαντήσεις.

Συνεχίζουν να διαμαρτύρονται στα κατεχόμενα

Η πιο πρόσφατη εκδήλωση της «αδικίας» που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες κατά των Τουρκοκυπρίων είναι η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, που δείχνει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν λαμβάνει υπόψη τη θέληση των Τουρκοκυπρίων και τις ιστορικές πραγματικότητες, υποστήριξε σε δηλώσεις του ο «πρωθυπουργός» του κατοχικού καθεστώτος Ουνάλ Ουστέλ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν σέβεται το Σύνταγμα και το εφαρμόζει στα δικά της μέτρα, ενώ συμπεριφέρεται σαν να είναι η μοναδική κυβέρνηση στο νησί, ισχυριζόμενος ότι η ανεπιτυχής προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις οφείλεται στη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς να μην αναγνωρίζει την πολιτική ισότητα της τουρκοκυπριακής πλευράς.