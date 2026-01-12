Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, στο Προεδρικό Μέγαρο, με αντικείμενο τον πολιτικό σάλο που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και τέσσερις ημέρες εντός και εκτός Κύπρου.

Σε δηλώσεις του στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, ο κ. Παπαδόπουλος επιβεβαίωσε τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο κόμμα του, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί απόφαση για αποχώρηση από την Κυβέρνηση.

«Τέτοια σοβαρά ζητήματα δεν αποφασίζονται στιγμιαία και χωρίς σοβαρό προβληματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «υπάρχει έντονος προβληματισμός στο κόμμα μας, όμως δεν έχει τεθεί ζήτημα αποχώρησης από την Κυβέρνηση από οποιοδήποτε στέλεχος».

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ δεν έκρυψε ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο προκαλεί πολιτική ζημιά, ιδίως ενόψει της προεκλογικής περιόδου και των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Όπως είπε, «αυτό το βίντεο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό σκηνικό και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση στην κοινή γνώμη».

«O Πρόεδρος να στείλει το μήνυμα ότι υπάρχει μηδενική ανοχή»

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τέθηκαν συγκεκριμένα αιτήματα, με βασικό ζητούμενο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

«Πρέπει ο Πρόεδρος να στείλει το μήνυμα ότι υπάρχει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε φαινόμενα διαπλοκής. Απαιτείται διαφάνεια και κάθαρση. Αυτά ζητά ο κόσμος και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να προστατεύσει το θεσμό που εκπροσωπεί», υπογράμμισε.

Ζητά τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

Όπως εξήγησε, το ΔΗΚΟ ζητά τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από τον Γενικό Εισαγγελέα, οι οποίοι «θα διερευνήσουν όλες τις πτυχές, ποιοι το κατασκεύασαν, γιατί είναι ένα βίντεο έντονα μονταρισμένο για να δημιουργηθούν οι χειρότερες δυνατές εντυπώσεις για τον Πρόεδρο, αλλά και τις αναφορές για όσα αναφέρονται».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το κόμμα θα δώσει χρόνο στον Πρόεδρο για να αντιδράσει. «Θα δώσουμε χρόνο στον Πρόεδρο να αντιδράσει, να διαχειριστεί αυτό το σοβαρότατο ζήτημα που προκαλεί ευρύτερα την κοινωνία. Οι δικές μας εισηγήσεις είναι εκεί και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε άλλη εισήγηση κατατεθεί από τον ίδιο τον Πρόεδρο», είπε.

«Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η παραίτηση Πρώτης Κυρίας»

Αναφερόμενος στην παραίτηση της Πρώτης Κυρίας από τον Φορέα, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ τη χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν βλέπουμε να υπάρχει εύκολος τρόπος για να συνεχίσει η λειτουργία του Φορέα, τουλάχιστον με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι σήμερα». Για τον λόγο αυτό, το ΔΗΚΟ εισηγείται «τη διάλυση του και τη μεταφορά του στο ΙΚΥ».

Για πρώτη φορά, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έθεσε δημόσια θέμα παραίτησης του Διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο. Όπως ανέφερε, «η δική μας έγνοια είναι να διαφυλάξουμε το θεσμό του Προέδρου. Όλοι έχουμε επιφυλάξεις για την αυθεντικότητα του βίντεο, αλλά εάν έχουν λεχθεί αυτά που έχουν λεχθεί κατά το ελάχιστο, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου έχει ασκήσει πάρα πολύ κακή κρίση».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «πιθανώς να παραβίασε τη νομοθεσία για τους λομπίστες που ψήφισε η Βουλή με βάση ευρωπαϊκή νομοθεσία», προσθέτοντας πως «αυτά που έχουν λεχθεί, εάν έχουν λεχθεί, εκθέτουν τον ίδιο τον Πρόεδρο».

«Ο ίδιος ο Πρόεδρος δεν δίνει δικαίωμα σε κανένα να τον εκπροσωπεί, να μιλά εκ μέρους του ή να μιλά για τον ίδιο με αυτό τον τρόπο που είδαμε στο βίντεο», υπογράμμισε.

Αναμονή για τις επόμενες κινήσεις

Σε ερώτηση για το πώς θα κινηθεί το ΔΗΚΟ εάν δεν γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά του, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «θέλουμε να δώσουμε χρόνο στον Πρόεδρο να αντιδράσει και να διαχειριστεί το θέμα. Θα δούμε εάν θα τις αναλάβει και θα δούμε και τα δικά μας επόμενα βήματα, ενόψει των ενεργειών του Προέδρου».

Καταληκτικά, αναφερόμενος στις επιπτώσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών, σημείωσε ότι «ενδεχομένως να υπάρξουν επιπτώσεις ως προς τον τρόπο που ο κόσμος θα αντιδράσει στις επόμενες Βουλευτικές Εκλογές», προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν οι χειρισμοί από πλευράς Προέδρου είναι σωστοί, ενδεχομένως να διασκεδαστούν οι ανησυχίες και να επανέλθει η εμπιστοσύνη του κόσμου στους θεσμούς».