Τα ενδεχόμενα αδικήματα που προκύπτει εύλογη υποψία και θα πρέπει να διερευνηθούν, στη βάση των όσων ακούγονται να δηλώνει στο επίμαχο βίντεο ο τέως Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, απαρίθμησε ο Σίμος Αγγελίδης. Ο έγκριτος νομικός, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ξεκαθάρισε ότι αδικήματα μπορούν πιθανώς να προκύψουν μόνο από τα όσα φέρεται να λέει στο βίντεο ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους και όχι από όσα φέρονται να λένε οι Γιώργος Λακκοτρύπης και Γιώργος Χρυσοχός, αφού εκείνοι είναι ιδιώτες και μπορούν να υποστηρίζουν ό,τι θέλουν για να πείσουν ένα πελάτη. «Αυτό από μόνο του δεν είναι ποινικά κολάσιμο», εξήγησε ο κ. Αγγελίδης.

Το μείζον θέμα, σύμφωνα με τον Σίμο Αγγελίδη, δημιουργείται αν, όπως αφήνεται να νοηθεί στο βίντεο, πρέπει κάποιος για να περάσει τη γραφειοκρατία ή να συναντήσει τον ΠτΔ, να έχει πρώτα κάνει εισφορά για συγκεκριμένα projects που έχει υπόψη του ο Πρόεδρος ή η Πρώτη Κυρία, ώστε να μπορεί να ελπίζει ότι η επένδυση του μπορεί να προχωρήσει, και μάλιστα με πιο γοργό ρυθμό.

Τα ενδεχόμενα αδικήματα

Σύμφωνα πάντα με τον Σίμο Αγγελίδη, από τα όσα φέρεται να λέει ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους προκύπτει εύλογη υποψία για τα ακόλουθα ενδεχόμενα αδικήματα, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές του κράτους:

Ενδεχόμενο δεκασμού δημοσίου λειτουργού

Ενδεχόμενο επηρεασμού αρμόδιας Αρχής

Ενδεχόμενο δωροληψίας

Ενδεχόμενο κατάχρησης εξουσίας

Ενδεχόμενο νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες

Πιθανή παραβίαση του περί πρόληψης της Διαφθοράς νόμου

Πιθανή παραβίαση του εκλογικού νόμου

Πιθανή παραβίαση του νόμου για τις στρατηγικές αναπτύξεις, του κέντρου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και του ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων

Πιθανή παραβίαση του νόμου που αφορά τους λομπίστες

Ο Σίμος Αγγελίδης υπογραμμίζει ότι τα πιο πάνω προκύπτουν μόνο σε περίπτωση που δεν έγινε τέτοια συρραφή, που να είχε ως αποτέλεσμα όλα όσα είδαμε και ακούσαμε στο επίμαχο βίντεο να μην ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα.