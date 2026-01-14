Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου ήταν «ένας αληθινός Ευρωπαίος», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για τον θάνατο του ΠτΔ.

With sadness I learned about the passing of Cyprus' former President, Giorgos Vassiliou.



A man with a vision, he modernised Cyprus, advanced its peace process and paved its way into our Union.



He was a true European.



My heartfelt condolences go to his family and all of Cyprus. January 14, 2026

«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου. Ενός ανδρός με όραμα, που εκσυγχρόνισε την Κύπρο, προώθησε την ειρηνευτική διαδικασία και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη στην Ένωση», σημειώνει.

«Ήταν ένας αληθινός Ευρωπαίος. Τα εγκάρδια συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του και σε όλη την Κύπρο», καταλήγει η Πρόεδρος της Κομισιόν.