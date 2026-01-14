Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου ήταν «ένας αληθινός Ευρωπαίος», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για τον θάνατο του ΠτΔ. 

«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου. Ενός ανδρός με όραμα, που εκσυγχρόνισε την Κύπρο, προώθησε την ειρηνευτική διαδικασία και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη στην Ένωση», σημειώνει.

«Ήταν ένας αληθινός Ευρωπαίος. Τα εγκάρδια συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του και σε όλη την Κύπρο», καταλήγει η Πρόεδρος της Κομισιόν.