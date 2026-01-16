Σαφή πολιτική ευθύνη για τη θέσπιση κανόνων, ορίων και δικλίδων ασφαλείας στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια, η λογοδοσία και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπογράμμισε χθες η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Σε χαιρετισμό της κατά την έναρξη Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με τίτλο «Η εποχή των ευκαιριών και των προκλήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης», η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη εποχή, με πολυδιάστατες θεσμικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.

Όπως είπε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια δυναμική τεχνολογική καινοτομία, αλλά διαπερνά το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, επηρεάζοντας ουσιαστικά την καθημερινή ζωή και εντασσόμενη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνών γεωστρατηγικών εξελίξεων. Τόνισε ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει είναι πρωτοφανείς, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές, κυρίως στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της υγείας και των δημοσίων υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, σημείωσε πως οι προκλήσεις που τη συνοδεύουν καθιστούν επιβεβλημένη μια ολιστική και προοδευτική αντιμετώπιση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Υπενθύμισε ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται μέσω ανθρώπινων δεδομένων και στόχων, γεγονός που σημαίνει ότι αναπαράγουν όχι μόνο ιδανικά και πεποιθήσεις, αλλά και προκαταλήψεις και κοινωνικές ανισότητες.

«Γι’ αυτό ακριβώς η ορθή και υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αποκτά κομβική σημασία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η πολιτική ευθύνη είναι να διασφαλιστεί πως η τεχνολογία θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι αλλότριες σκοπιμότητες.

Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους που απορρέουν από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι ψευδείς ειδήσεις, η παραπληροφόρηση, η χειραγώγηση της κοινής γνώμης και η υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών, φαινόμενα που, όπως είπε, επηρεάζουν κυρίως τις νεότερες γενιές και εντείνουν την πολιτική και κοινωνική πόλωση.

«Οι ψευδείς ειδήσεις, η παραπληροφόρηση, η ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης εξυπηρετούν αλλότριες και πολλές φορές επικίνδυνες σκοπιμότητες. Περιορίζουν την ικανότητα των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων να διαμορφώνουν ελεύθερη και υπεύθυνη άποψη.

Επιχειρούν την υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών, τη διάβρωση των θεσμών και την πολιτική και κοινωνική πόλωση των κοινωνιών μας.

Θυσιάζοντας την αλήθεια στον βωμό της αλληλεπίδρασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμη ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της ψηφιακής στρατηγικής της και υπογράμμισε πως η Ευρώπη οφείλει να ηγηθεί όχι μόνο στη θέσπιση ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και στην ουσιαστική εφαρμογή του.

«Όπως και σε άλλα ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να πρωτοπορήσει και να ηγηθεί, όχι απλά με τη θέσπιση ενιαίου και ολιστικού ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και με τη συλλογική και ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων αυτών.

Πρωταρχικός μας στόχος πρέπει να είναι η εξισορρόπηση μεταξύ της προώθησης της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας εντός των ορίων της Ένωσης και της δημοκρατικής μας ευθύνης για προστασία της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας των πολιτών μας», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει το ανθρώπινο ταλέντο, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο, επισημαίνοντας ότι το συναίσθημα, η φαντασία και το όραμα παραμένουν αποκλειστικά ανθρώπινα προνόμια.

Στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση μίλησε επίσης ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, προεδρεύων της πρώτης θεματικής ενότητας με αντικείμενο τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, η ψηφιακή εποχή δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας και της διαφάνειας, ταυτόχρονα όμως γεννά σοβαρές απειλές, όπως η συστηματική παραπληροφόρηση και οι οργανωμένες εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η ελευθερία της έκφρασης παραμένει θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται με την ανεξέλεγκτη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Τόνισε ότι η ικανότητα διάκρισης αξιόπιστης πληροφόρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση ενεργούς και συνειδητοποιημένης πολιτειότητας, ιδίως για τις νεότερες γενιές.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, σημείωσε ότι η ΕΕ έχει επιλέξει να απαντήσει στις προκλήσεις μέσω ρύθμισης, κάνοντας ειδική μνεία στο υφιστάμενο πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και στον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στην πρόσφατη πρωτοβουλία της «Ευρωπαϊκής Ασπίδας Δημοκρατίας».

«Ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι καθοριστικός, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και τη θεσμική θωράκιση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να σταλεί ένα σαφές πολιτικό μήνυμα πως η Ευρώπη διαμορφώνει τις εξελίξεις με πυξίδα τη δημοκρατία και τον άνθρωπο στο επίκεντρο.