Νέες δράσεις μέσω του προγράμματος LEADER της ΕΕ για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών προανήγγειλε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, κατά τον χαιρετισμό της στο 1ο Γεωργικό Συνέδριο Τροόδους με τίτλο «Υπάρχει Μέλλον για το Τρόοδος;», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο ξενοδοχείο «Ρόδον» στον Αγρό, με πρωτοβουλία της Αγροτικής Οργάνωσης Ευρωαγροτικός και υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Υπουργός σημείωσε πως οι δράσεις θα αφορούν τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό αγροτουριστικών επιχειρήσεων, την κατασκευή δημόσιων υποδομών μικρής κλίμακας, καθώς και την υλοποίηση δράσεων συνεργασίας.

Όπως ανέφερε, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, μέσω του LEADER, χρηματοδοτήθηκαν στην περιοχή 10 δημόσια έργα μικρής κλίμακας, με συνολική δημόσια δαπάνη 1,3 εκατομμύρια ευρώ, 5 ιδιωτικά έργα με δημόσια δαπάνη 600.000 ευρώ, καθώς και 7 έργα συνεργασίας με συνολική δημόσια δαπάνη 265.000 ευρώ.

Είπε επίσης πως έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις ύψους περίπου 3,1 εκατομμυρίων ευρώ στην Ομάδα Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ».

«Πρόσφατα, προχωρήσαμε στην προκήρυξη του μεγάλου επενδυτικού μέτρου, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και της ειδικής παρέμβασης για τη στήριξη της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε.

Διευκρίνισε πως και για τις δύο παρεμβάσεις έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 29 Μαΐου 2026.

«Το Τρόοδος δεν αποτελεί απλώς έναν ορεινό γεωγραφικό χώρο της Κύπρου. Είναι φορέας ιστορίας, πολιτισμού, βιοποικιλότητας και αγροτικής γνώσης που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά», ανέφερε η Υπουργός.

«Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές, δηλαδή τη δημογραφική συρρίκνωση, την κλιματική αλλαγή, την πίεση στους φυσικούς πόρους και την ανάγκη για ανανέωση του παραγωγικού τους μοντέλου», συμπλήρωσε η κ. Παναγιώτου.

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Υπουργός Γεωργίας υπογράμμισε ότι η απάντηση στα σύγχρονα ζητήματα της υπαίθρου είναι μια βιώσιμη, πολυλειτουργική και ανθεκτική αγροτική ανάπτυξη, που συνδέει την παραγωγή με την καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις τοπικές κοινωνίες.

Όπως σημείωσε, η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023–2027, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι στρατηγικές της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και «από το αγρόκτημα στο πιάτο» αναγνωρίζουν ότι η γεωργία δεν μπορεί να λειτουργεί απομονωμένα, αλλά οφείλει να διασυνδέεται με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα.

«Κλασικό παράδειγμα αποτελεί ο οινοτουρισμός, ο οποίος αναδεικνύεται ως ένας από τους πλέον δυναμικούς και ποιοτικούς μοχλούς ανάπτυξης για το Τρόοδος», είπε η Υπουργός.

Η Υπουργός Γεωργίας υπογράμμισε ότι ο οινοτουρισμός συμβάλλει καθοριστικά στη διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές.

«Στο ερώτημα «Υπάρχει Μέλλον για το Τρόοδος;» η απάντηση εξαρτάται από το κατά πόσον θα επενδύσουμε στη γνώση, στη συνεργασία και στη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων μας», ανέφερε η κ. Παναγιώτου.

«Εξαρτάται από το αν θα δώσουμε στους ανθρώπους της υπαίθρου τα εργαλεία και τις ευκαιρίες να παραμείνουν στην ύπαιθρο, αλλά και από τη δική τους βούληση να δημιουργήσουν, να εξελιχθούν και να καινοτομήσουν», πρόσθεσε.

Είπε επίσης πως στο Τρόοδος , πέραν της αμπελουργίας, σημαντικό πυλώνα της ορεινής γεωργίας αποτελεί η παραγωγή ποιοτικών φρούτων και λαχανικών ένας τομέας με ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα φρούτα των φυλλοβόλων δέντρων. «Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής είναι ιδανικές για παραγωγή φρούτων εξαιρετικής ποιότητας», σημείωσε.

Η κ. Παναγιώτου υπογράμμισε πως «η ενίσχυση του τομέα της γεωργίας στο Τρόοδος δεν είναι μόνο οικονομική επιλογή, αλλά και κοινωνική και περιβαλλοντική επένδυση».

«Κομβικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζει το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, το οποίο προβλέπει συνολική χρηματοδότηση ύψους 454 εκατομμυρίων ευρώ», είπε.

«Το Τρόοδος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα μιας ορεινής περιοχής που συνδυάζει την αγροτική παραγωγή, τον αγροτουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και τοπικό χαρακτήρα, ανέφερε καταληκτικά η Υπουργός.

ΚΥΠΕ