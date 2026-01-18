Μόλις δύο 24ωρα μετά τις προσκλήσεις Τραμπ για συμμετοχή και των ηγετών της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Ελλάδας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών συναντώνται σήμερα στο Κάιρο και ένα από τα βασικά θέματα που θα τους απασχολήσουν είναι και η κατάσταση στην περιοχή και το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου.

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος βρίσκεται στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα όπου θα έχει, σε διμερές επίπεδο συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι, ενώ θα παρακαθίσει και στην τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει και ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η πρόσκληση που απηύθυνε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς τους ηγέτες των τριών χωρών για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα εκ των πραγμάτων θα είναι στην κορυφή της ατζέντας των σημερινών συναντήσεων.

Τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή θα είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης. Θέση της Λευκωσίας, η οποία θα τονιστεί και σήμερα από τον Κωνσταντίνο Κόμπο, είναι πως «η ενεργός διπλωματία είναι ο μόνος δρόμος για να επιτευχθούν η ασφάλεια και η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

Μια τοποθέτηση η οποία αφορά και τις εξελίξεις ευρύτερα όπως είναι η κατάσταση στο Ιράν και τα μηνύματα για χρήση βίας εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.

Οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν και σε ανασκόπηση του πλήρες φάσματος της τριμερούς ατζέντας. Η συνάντηση εντάσσεται και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης τριμερούς, η 11η μεταξύ των τριών χωρών, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο εντός του 2026.

Επιπρόσθετα η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περιφερειακή συνεργασία θα είναι επίσης στην ατζέντα. Λευκωσία αλλά και Αθήνα αναγνωρίζουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος τόσο στη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ όσο και κατά την τριμερή θα προβεί και σε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.