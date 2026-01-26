Σωρεία αντιδράσεων προκάλεσε το προσβλητικό σχόλιο του ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιωτου, για άτομα με νοητικές αναπηρίες, κατά τη διάρκεια podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου, που διεκδικεί μια θέση στους υποψήφιους της «Άμεσης Δημοκρατίας» για τις Βουλευτικές Εκλογές. Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής έκανε αναφορά σε «πελλούς» μιλώντας για άτομα με νοητική αναπηρία.

Μέχρι στιγμής, ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες καταδικάζουν τη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή, καλώντας τον σε απολογία και τονίζοντας ότι τέτοιες δηλώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «χιούμορ».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ – «Απαξιωτικό και προσβλητικό σχόλιο – Οφείλει να απολογηθεί»

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το ανάρμοστο, άκρως απαξιωτικό και προσβλητικό σχόλιο του Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Η επαίσχυντη αναφορά του στους πάρα-αθλητές με νοητική αναπηρία προσβάλλει την κοινωνία ολόκληρη, τον κάθε αξιοπρεπή πολίτη ξεχωριστά, και το μόνο που προκαλεί είναι οργή και αγανάκτηση.

Τέτοια σχόλια για συμπολίτες μας με αναπηρία δεν έχουν καμία θέση όχι μόνο στον δημόσιο διάλογο αλλά πουθενά στην κοινωνία μας.

Το ελάχιστο που οφείλει να κάνει ο Ευρωβουλευτής, αν έχει την ελάχιστη ικανότητα ενσυναίσθησης, είναι να απολογηθεί.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ – «Δεν πρόκειται για ολίσθημα – Δεν συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο»

Οι δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου σε διαδικτυακό podcast, με αναφορά σε παιδιά και άτομα με νοητικές αναπηρίες, είναι προσβλητικές, απαξιωτικές και βαθιά προβληματικές.

Η κατηγορηματική καταδίκη των δηλώσεων από την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος. Δεν πρόκειται για παρεξήγηση ούτε για μεμονωμένο «ολίσθημα», αλλά για μια στάση που δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο που κατέχει ο κ. Παναγιώτου.

Ο δημόσιος λόγος που προσβάλλει τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα τα παιδιά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται ανεκτός ή να μένει ασχολίαστος. Θα έπρεπε ήδη να υπήρχε απολογία.

Δημόσια απολογία ζητεί ο Παντελής Χρυσοστόμου του ΔΗΚΟ

Την έντονη αντίδραση του Μέλους του ΔΗΚΟ Παντελή Χρυσοστόμου προκάλεσε το σχόλιο του Φειδία Παναγιώτου.

«Για άτομα όπως εμένα, η μάχη κατά της προκατάληψης είναι καθημερινός αγώνας. Ένας αγώνας σε μια κατάσταση, που περιλαμβάνει δυστυχώς απαξίωση, αμφισβήτηση και ειρωνεία. Ως άτομο με αναπηρία, αλλά και ως πολίτης που συμμετέχει ενεργά στη δημόσια ζωή, δεν μπορώ να αποδεχθώ συμπεριφορές και δηλώσεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια μας», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χρυσοστόμου.

«Αναμένουμε από τους εκλελεγμένους αξιωματούχους του κράτους μας να μας στηρίζουν και να μας προστατεύουν, όχι να μας κοροϊδεύουν. Για τον λόγο αυτό ζητώ δημόσια απολογία από τον κ. Φειδία Παναγιώτου. Και θα ήταν καλά να γνωρίζει η κοινωνία εάν, ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, οι συνυποψήφιοι του στην Άμεση Δημοκρατία συμφωνούν μαζί του και με τις δηλώσεις του», προσθέτει.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ – «Ντρεπόμαστε εκ μέρους του»

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έχει ξεπεράσει κάθε όριο

Η ανωριμότητα, η αναλγησία, η έπαρση, η πλήρης αδιαφορία για τις πραγματικότητες των ανθρώπων και της κοινωνίας, εκφράστηκαν στην επαίσχυντη αναφορά του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για τους συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία.

Αυτοί είναι οι νεοφανείς «πολιτικοί των Apps».

Ντρεπόμαστε εκ μέρους του.

Αυτούσια η ανακοίνωση των Οικολόγων – «Απαράδεκτη η απαξιωτική συμπεριφορά του ευρωβουλευτή»

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε προσβλητική κι απαράδεκτη την απαξιωτική συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου έναντι των ΑΜΕΑ.

Πολύ ορθά η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδίκασε απερίφραστα το προσβλητικό και ατυχέστατο σχόλιο του ευρωβουλευτή, το οποίο διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια podcast με φιλοξενούμενο τον κολυμβητή παραολυμπιακών αγώνων, Λοΐζο Χρυσάνθου.

Όπως τονίζει η Επιτροπή, τέτοιες εκφράσεις δεν μπορούν να βαφτιστούν ούτε «άστοχη στιγμή», ούτε «χιούμορ». Πρόκειται για μια ωμή και απαράδεκτη προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά δίνουν μάχη απέναντι σε προκαταλήψεις, αποκλεισμούς και κοινωνικά στερεότυπα, αλλά και απέναντι στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα, το οποίο πρεσβεύει και αναδεικνύει το αληθινό νόημα της δύναμης, της αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης προσπάθειας.

Βέβαια, η πολιτεία και τα κόμματα έχουν να δώσουν λόγο για την δική τους στάση και ευθύνη έναντι των ΑΜΕΑ και πολλές από τις αντιδράσεις τους μπορεί να χαρακτηρίζονται από υστεροβουλία και υποκρισία, αλλά το γεγονός παραμένει: η στάση του ευρωβουλευτή είναι εξαιρετικά προσβλητική και καταδικαστέα και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμιά περίπτωση, ούτε να διαγραφεί με κινήσεις εντυπώσεων και επικοινωνιακά κόλπα.

Η ευαισθησία της κοινωνίας, ωστόσο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο στην απαράδεκτη συμπεριφορά του κ. Παναγιώτου απέναντι σε άτομα με αναπηρίες. Οφείλει να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της συνολικά και να μην ανέχεται τον συστηματικό εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως αυτός εκδηλώνεται και μέσα από τα podcast του κ. Παναγιώτου για τον «εντοπισμό υποψηφίων».

Πρόκειται για πρακτικές που θυμίζουν τηλεοπτικά προγράμματα άλλων εποχών στην Ελλάδα, όπου άνθρωποι «φιλοξενούνταν» όχι για να ακουστούν, αλλά για να εκτεθούν, με μοναδικό στόχο τη χλεύη και την αύξηση της ακροαματικότητας εις βάρος της ανθρώπινης αξιοπρεπείας.