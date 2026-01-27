Αυτή τη φορά, η ανοχή της κοινωνίας εξαντλήθηκε. Ο χαρακτηρισμός ατόμων με νοητική αναπηρία ως «πελλοί» από τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων, που φτάνει μέχρι την καταγγελία από μέρους της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής στο Ευρωκοινοβούλιο.

Δεν είναι, βέβαια, μόνο η λεκτική αναφορά προς μία ομάδα ανθρώπων που προκάλεσε το ξέσπασμα της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και η συνολική απαξιωτική στάση και συμπεριφορά του Φειδία Παναγιώτου στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το θέμα, η δύσκολη θέση στην οποία έφερε τον συνεντευξιαζόμενο, ζητώντας του αρκετές φορές λεπτομέρειες για το ζήτημα της αναπηρίας του, καθώς και το γεγονός ότι, για αρκετές ώρες μετά το συμβάν, δεν είχε προβεί σε οποιαδήποτε απολογία για το περιστατικό.

Το ζήτημα που εγείρεται από τη συνολική στάση και συμπεριφορά του Φειδία Παναγιώτου έχει ασφαλώς πολλές διαστάσεις και, πέραν της αγανάκτησης, προκαλεί και έντονο προβληματισμό, όχι μόνο για τη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή, αλλά και για το πώς έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κοινό, λειτουργώντας και ως πρότυπο για ένα μέρος της κοινωνίας, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικίες.

Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι, όταν ο Φειδίας Παναγιώτου δεν λειτουργεί υπό τον «προστατευτισμό» της σκηνοθεσίας και του μοντάζ των βίντεο της ομάδας του για τα social media, αποκαλύπτεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ευρωβουλευτής προκαλεί με αναρτήσεις, δηλώσεις και ενέργειές του. Είτε αυτό αφορούσε την παρουσία του στα κατεχόμενα, είτε την παρουσία του στο γραφείο του τέως ηγέτη της τ/κ κοινότητας, Ερσίν Τατάρ, είτε τη θεματολογία των podcast που πραγματοποιεί.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν έχει δικαιολογία, καθότι ούτε ως γλωσσικό ατόπημα μπορεί να γίνει αποδεκτός ο χαρακτηρισμός «πελλοί» για άτομα με νοητική αναπηρία. Η αναφορά έγινε σε ένα ζωντανό podcast, το οποίο εξέθεσε τον ευρωβουλευτή.

Η λεπτομέρεια αυτή είναι σημαντική και αποκαλυπτική. Ο Φειδίας Παναγιώτου «επικοινωνεί» ως επί το πλείστον μέσα από βίντεο που ετοιμάζει και αναρτά. Ελάχιστες ήταν οι φορές που εμφανίστηκε σε εκπομπές και δέχθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για διάφορα θέματα, καλυπτόμενος, τις περισσότερες φορές, πίσω από το σλόγκαν ότι «δεν ξέρει αλλά θα μάθει».

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας, με τα διάφορα δημοσιεύματα που αφορούσαν πληροφορίες για διερεύνηση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπόθεσης διασπάθισης χρημάτων του Ευρωκοινοβουλίου. Παρότι του ζητήθηκε επανειλημμένως, αρνήθηκε να δηλώσει οτιδήποτε, προκειμένου να αποφύγει να μπει σε διαδικασία ερωτήσεων και να πιεστεί να δώσει απαντήσεις. Αντ’ αυτού, προχώρησε με το γνωστό βίντεο, στο οποίο, με έντεχνα σκηνοθετημένο τρόπο, παραθέτει τη δική του εκδοχή γύρω από τα ζητήματα για τα οποία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διεξαγόταν έρευνα.

Χθες, επίσης, είχε προγραμματιστεί η παρουσία του σε τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή, την οποία ακύρωσε. Μέχρι και χθες αργά το απόγευμα, παρά τον σάλο που είχε προκληθεί, δεν προχώρησε σε καμία τοποθέτηση επί του θέματος. Πολύ πιθανόν να το πράξει με τον γνωστό τρόπο, μέσω ανάρτησης βίντεο.

Οι αντιδράσεις και ο αντίκτυπος

Το όλο θέμα προκάλεσε οργή και μαζικά πυρά κατά του Φειδία Παναγιώτου, τόσο από οργανωμένα σύνολα ατόμων με αναπηρία όσο και από την Κυβέρνηση, τα κόμματα, διάφορους φορείς και απλούς πολίτες. Το ποιο θα είναι το πολιτικό κόστος για την Άμεση Δημοκρατία, το πολιτικό κόμμα με το οποίο ετοιμάζεται να διεκδικήσει θέση στη Βουλή, παραμένει ερωτηματικό και ενδεχομένως θα φανεί το επόμενο διάστημα.

Όλες οι οργανώσεις αναπήρων καταδίκασαν το περιστατικό.

Ενοχλητικά και καταδικαστέα χαρακτήρισε τα όσα είπε ο Φειδίας Παναγιώτου ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου. Ανέφερε ότι «είναι προβληματικό αυτό που βιώνουμε» και εξέφρασε τη στήριξή του προς τα μέλη της παραολυμπιακής ομάδας.

Δριμεία κριτική εξαπέλυσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος. Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΟΜΕΓΑ, χαρακτήρισε το επίμαχο σχόλιο ως «απαράδεκτο» και «βαθιά προσβλητικό», τονίζοντας ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις υποσκάπτουν το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου. «Πελλός εν ο άλλος που είναι… και αν κατάλαβεν για ποιον εννοώ, τουλάχιστον ας βγει να απολογηθεί και να σταματήσει αυτό το πράγμα».

Προσβλητικές και απαξιωτικές χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου και το ΑΚΕΛ. «Δεν πρόκειται για παρεξήγηση ούτε για μεμονωμένο “ολίσθημα”, αλλά για μια στάση που δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο που κατέχει ο κ. Παναγιώτου», ανέφερε.

«Ως άτομο με αναπηρία, αλλά και ως πολίτης που συμμετέχει ενεργά στη δημόσια ζωή, δεν μπορώ να αποδεχθώ συμπεριφορές και δηλώσεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας. Αναμένουμε από τους εκλεγμένους αξιωματούχους του κράτους μας να μας στηρίζουν και να μας προστατεύουν, όχι να μας κοροϊδεύουν», ανέφερε το μέλος της ΚΕ του ΔΗΚΟ, Παντελής Χρυσοστόμου, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία.

«Η ανωριμότητα, η αναλγησία, η έπαρση και η πλήρης αδιαφορία για τις πραγματικότητες των ανθρώπων και της κοινωνίας εκφράστηκαν στην επαίσχυντη αναφορά του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για τους συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία», υπέδειξε η ΕΔΕΚ.

«Τέτοιες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς προσωπικές αστοχίες, αλλά συνιστούν σοβαρή θεσμική εκτροπή, ιδίως όταν προέρχονται από εκλεγμένους εκπροσώπους που οφείλουν να υπηρετούν τον σεβασμό, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα», σημειώνει η ΔΗΠΑ.

«Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε προσβλητική και απαράδεκτη την απαξιωτική συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου έναντι των ΑμεΑ», αναφέρουν οι Οικολόγοι.

«Το πώς μιλάμε δεν είναι μόνο θέμα καλών τρόπων – αν και αυτό δεν είναι ασήμαντο. Ούτε είναι θέμα πολιτικής ορθότητας. Πρωτίστως, είναι θέμα σεβασμού προς άλλους ανθρώπους», υπέδειξε το Άλμα.