Ένα δημοσίευμα για προσέγγιση ατόμου που ανακοινώθηκε από το Κίνημα Οικολόγων ως υποψήφιός του στην επαρχία Λεμεσού από το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς και πληροφορίες που είχαν φτάσει στα γραφεία του κινήματος, σήμαναν συναγερμό. Χθες ήρθε και η έντονη αντίδραση των Οικολόγων εναντίον του κινήματος Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κάνοντας λόγο για πράξη πολιτικής ανηθικότητας.

Όπως πληροφορούμαστε, μετά και το δημοσίευμα διαδικτυακής ιστοσελίδας, ξεκίνησε από πλευράς των Οικολόγων διερεύνηση του θέματος, καθώς είχαν ήδη φτάσει κοντά τους πληροφορίες που ήθελαν το κίνημα Άλμα να προσεγγίζει υποψήφιό τους. Αυτό που υποστηρίζεται από πηγές του κινήματος είναι ότι, μετά και την τελευταία δημοσκόπηση που έδειξε πως τα παραδοσιακά κόμματα του κέντρου και οι Οικολόγοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, έγινε προσέγγιση ατόμων για να προσχωρήσουν στο Άλμα, το οποίο φαίνεται να εξασφαλίζει σίγουρη είσοδο στη Βουλή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από περιβάλλον των Οικολόγων, σύζυγος προβεβλημένου στελέχους του κόμματος επικοινώνησε αρκετές φορές τηλεφωνικά με το άτομο που ανακοινώθηκε ως υποψήφιος. Πληροφορίες ανέφεραν επίσης και συνάντηση του υποψηφίου με τον ίδιο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, πάντως, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για τυχαία, ολιγόλεπτη συνάντηση με τον συγκεκριμένο υποψήφιο.

Η αντίδραση των Οικολόγων χθες ήταν έντονη, υποδεικνύοντας ότι, αν το δημοσίευμα ευσταθεί, τότε η φερόμενη προσέγγιση συνιστά πράξη πολιτικής ανηθικότητας, η οποία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. «Ο υποψήφιος με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Μίλτος Παπαδόπουλος είχε ανακοινωθεί επισήμως ως υποψήφιος του Κινήματος μήνες πριν, γεγονός γνωστό και δημόσιο», σημειώνουν και προσθέτουν ότι ιδιαίτερη απογοήτευση προκαλεί το γεγονός πως, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η προσέγγιση φέρεται να έγινε τόσο από συνεργάτες όσο και από τον πρόεδρο του ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

«Έναν άνθρωπο τον οποίο το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στήριξε διαχρονικά, έμπρακτα και δημόσια, τόσο στο έργο του ως Γενικού Ελεγκτή όσο και στη δύσκολη περίοδο που οδήγησε στην παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά», αναφέρουν.

Σημειώνουν ακόμη ότι το Κίνημά τους στάθηκε δίπλα στον θεσμό και στον ίδιο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όταν άλλοι επέλεξαν τη σιωπή ή την υπονόμευση. «Γι’ αυτό και μια τέτοια συμπεριφορά, εφόσον επιβεβαιωθεί, είναι το τελευταίο που θα ανέμενε κανείς απέναντι σε έναν πολιτικό χώρο που απέδειξε έμπρακτα τη συνέπειά του», αναφέρουν, καλώντας τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να επιβεβαιώσει δημόσια κατά πόσον το δημοσίευμα ευσταθεί ή όχι και να προβληματιστεί σοβαρά αν αυτή είναι η πολιτική πρακτική και το πολιτικό αποτύπωμα που επιθυμεί να αφήσει στον απόηχο των Βουλευτικών Εκλογών και ευρύτερα στην πολιτική.

«Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νεοσύστατα κόμματα στην προσπάθειά τους να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια. Ωστόσο, η πολιτική δεν εξαντλείται στη συγκυρία ούτε στην αριθμητική των εκλογών. Υπάρχει και η επόμενη μέρα. Υπάρχουν πολιτικές σχέσεις, διαδρομές, μνήμη και – κυρίως – στοιχειώδης πολιτικός πολιτισμός», υποστηρίζουν.

Η απάντηση Οδυσσέα

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε στην ανακοίνωση των Οικολόγων, λέγοντας ότι το Κίνημα Οικολόγων και προσωπικά ο Γιώργος Περδίκης τον στήριξαν διαχρονικά, «και πολλές φορές το έχω αναγνωρίσει δημόσια και τους έχω ευχαριστήσει για τη στήριξή τους».

Συνεχίζοντας, σημειώνει ότι κάθε άνθρωπος, είτε είναι στέλεχος κόμματος είτε όχι, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιο κόμμα επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Στην περίπτωση στελεχών ή βουλευτών άλλων κομμάτων που εκφράζουν ενδιαφέρον για υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιό μας, είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε κάθε περίπτωση.

«Με τον κ. Μίλτο Παπαδόπουλο γνωριστήκαμε τυχαία σε ολιγόλεπτη συνάντηση τον Νοέμβριο του 2025, όπου του εξέφρασα την εκτίμησή μου για τη μέχρι σήμερα πορεία και δράση του.

Αν επιλέξει να κατέλθει με τους Οικολόγους, θα εξακολουθήσει να έχει την εκτίμησή μου. Αν θεωρήσει ότι το Άλμα τον εκφράζει καλύτερα, βεβαίως θα δούμε πολύ θετικά την πιθανότητα συνεργασίας.

Ο σεβασμός, η συνεργασία και η πολιτική ηθική είναι για εμάς πρωταρχικές αξίες και η πολιτική δεν είναι υπόθεση ευκαιρίας, αλλά αξιών», καταλήγει.