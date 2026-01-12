Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών καθιστούν σαφές ότι είναι ώρα για διαφάνεια χωρίς εξαιρέσεις, για λογοδοσία με καθαρούς κανόνες και για αξιοπιστία που δεν θα εξαρτάται από πρόσωπα αλλά από ισχυρούς θεσμούς, αναφέρει σε ανακοίνωση το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Παράλληλα τονίζει ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει με προτάσεις εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ανακοίνωση το Κίνημα αναφέρει ότι οι παραιτήσεις της Πρώτης Κυρίας και του Διευθυντή του γραφείου του Προέδρου “συνιστούν σοβαρές θεσμικές εξελίξεις που δεν μπορούν να ιδωθούν αποκομμένα”, προσθέτοντας ότι η συζήτηση αφορά θεσμούς και όχι πρόσωπα και το πώς θεσμοί δημόσιου ενδιαφέροντος και θέσεις υψηλής πολιτικής ευθύνης “οφείλουν να λειτουργούν με διαφάνεια, λογοδοσία και ξεκάθαρους κανόνες, ώστε να μη δημιουργούνται σκιές και εύλογες αμφισβητήσεις”.

“Το ζήτημα δεν είναι ποιος αποχωρεί, αλλά γιατί υπήρχε εξαρχής ένα πλαίσιο που επέτρεπε τη δημιουργία σύγκρουσης συμφερόντων και την έκθεση ενός θεσμού κοινωνικής στήριξης σε αμφισβήτηση”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί και η αναφορά του Γιώργου Λακκοτρύπη σε μετρητά, “η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και καθιστά αναγκαία την εξέταση του ζητήματος από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις”.

