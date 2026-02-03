Την άρνηση της Κυβέρνησης να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους δωρητές του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης καταγγέλλει το ΑΛΜΑ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρακτική που υπονομεύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Όπως αναφέρει, το ΑΛΜΑ ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP), του οποίου είναι μέλος, με αποτέλεσμα ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Sandro Gozi, να υποβάλει σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Η Κυβέρνηση, σε μία κίνηση που δημιουργεί ένα εξαιρετικά αρνητικό προηγούμενο αδιαφάνειας και έλλειψης λογοδοσίας, αρνήθηκε να διαβιβάσει στην Βουλή τα στοιχεία που ζητήθηκαν σε σχέση με τους δωρητές του Ταμείου που μέχρι πρότινος τελούσε υπό τον έλεγχο της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τούτο έγινε κατ’ επίκληση του ευρωπαϊκού Κανονισμού προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

To Άλμα ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP) του οποίου είναι μέλος και χθες 2.2.2026 ο Γενικός Γραμματέας του EDP SandroGozi, υπέβαλε την ακόλουθη ερώτηση στην Κομισιόν.

Ερώτηση προς Κομισιόν

«Μετά από ένα πολιτικό σκάνδαλο που αφορά τη διαχείριση ενός εθνικού δημόσιου ταμείου που προορίζεται για κοινωνική βοήθεια, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου ζήτησε πρόσβαση στη λίστα των δωρητών του ταμείου, στο πλαίσιο των καθηκόντων της σχετικά με τη διαφάνεια και την εποπτεία. Οι αρμόδιες αρχές της εκτελεστικής εξουσίας αρνήθηκαν να αποκαλύψουν αυτές τις πληροφορίες, επικαλούμενες πιθανή παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των δωρητών είναι νομικά πρόσωπα.

Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει αν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) μπορεί να τύχει επίκλησης από μια αρχή της εκτελεστικής εξουσίας του κράτους μέλους, προκειμένου αυτή να αρνηθεί τη διαβίβαση στο εθνικό κοινοβούλιο πληροφοριών σχετικά με τους δωρητές ενός δημόσιου ταμείου, όταν το αίτημα εμπίπτει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των υποχρεώσεων διαφάνειας;

Συγκεκριμένα, θεωρεί η Επιτροπή ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) θα πρέπει να υπερισχύει έναντι των εθνικών συνταγματικών αρχών της κοινοβουλευτικής εποπτείας και της δημοκρατικής λογοδοσίας, ειδικά όταν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν αφορούν κυρίως φυσικά πρόσωπα;

Σκοπεύει η Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων (EDPB) για το θέμα αυτό;