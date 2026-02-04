Οι Τούρκοι επιχειρηματίες βγήκαν μπροστά προκειμένου να βοηθήσουν την τουρκική Κυβέρνηση να κερδίσει πόντους στις Βρυξέλλες, σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή για το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δημόσια παρέμβασή τους οι επικεφαλής των 26 τουρκο-ευρωπαϊκών επιχειρηματικών συνδέσμων ζητούν επικαιροποίηση της τελωνειακής σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Η τουρκική επιχειρηματική κοινότητα με ανοικτή επιστολή της, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στους Financial Times, απευθύνεται προς τους επικεφαλής των τριών ευρωπαϊκών θεσμών. Προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η ανοικτή επιστολή υπογράφεται από κάθε ένα εκ των επικεφαλής των επιχειρηματικών συνδέσμων της Τουρκίας με ένα εκ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένης της Κύπρου. Δηλαδή από τους 26 επικεφαλής, καθώς επίσης και από τον πρόεδρο του συνδέσμου.

Μέσα από την επιστολή τους οι Τούρκοι επιχειρηματίες επιχειρούν εμφανώς να εκμεταλλευθούν τις συγκυρίες στο υφιστάμενο διεθνές περιβάλλον, όπως προκύπτει από την πολιτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τους Τούρκους επιχειρηματίες, «η Τουρκία αποτελεί ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής της αυτονομίας» και ως εκ τούτου «μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα στη νέα αρχιτεκτονική οικονομικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ».

Θέση των Τούρκων επιχειρηματιών είναι πως η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μέσα από μια επικαιροποίηση της τελωνειακής σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Σε άλλο σημείο της ανοικτής τους επιστολής οι Τούρκοι επιχειρηματίες ζητούν ευθέως διαφοροποίηση της διαδικασίας ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Υποστηρίζουν ότι η παρούσα μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αντιπαραγωγική, με αποτέλεσμα να σημειώνεται καθυστέρηση στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι στόχος της Τουρκίας παραμένει η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι απαιτείται ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να αναβιώσει η ενταξιακή διαδικασία.

Σε άλλο σημείο της επιστολής επιχειρείται να πειστούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ότι θα πρέπει να αφήσουν κατά μέρος διαφωνίες και να κοιτάξουν από κοινού τις κοινές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ομάδα των Τούρκων επιχειρηματιών κινείται στο πλαίσιο που καθορίζει η εξωτερική πολιτική της Άγκυρας και στη λογική της ΕΕ των 26 και όχι των 27 κρατών-μελών. Αφήνοντας εκτός της Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, επιχειρείται να εκμεταλλευθεί τις διεθνείς συγκυρίες και κυρίως την πίεση που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα η ΕΕ από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ. Πίεση η οποία άνοιξε τη συζήτηση για την οικονομική και αμυντική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Άγκυρα να θεωρεί ότι της προσφέρει μια καλή ευκαιρία να την εκμεταλλευθεί και να προσπεράσει τα όποια εμπόδια εμφανίζονταν στις ευρωτουρκικές σχέσεις.