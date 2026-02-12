Θα βρεθεί ο τρόπος για να γίνει θεσμικά η παράδοση των στοιχείων από την Annie Alexui, διαβεβαίωσε εκ νέου σήμερα το πρωί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Ο Κώστας Φυτιρής, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα τόνισε πως αυτό θα γίνει με ασφάλεια τόσο για την ίδια, όσο και για τα στοιχεία που θα παραδοθούν, ώστε η διερεύνηση να γίνει με βάση όσα προνοεί ο νόμος.

«Όλα αυτά τα οποία λέει, δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι ψέμα, ούτε ότι είναι αλήθεια», σχολίασε ο Υπουργός. «Μπορεί να αναφέρονται μέσα ονόματα που να μην στοιχειοθετείται υπόθεση εναντίον τους», συμπλήρωσε. Όσον αφορά την ανθρώπινη διάσταση για όσα καταγγέλλει η Ιωάννα Φωτίου σε σχέση με την ζωή της, «είναι κάτι που προκαλεί θλίψη», ανέφερε.

Σε ερώτηση για τον λόγο που δεν ξεκίνησαν αυτεπάγγελτες έρευνες για όλα όσα καταγγέλλει η Annie Alexui, ο κ. Φυτιρής είπε πως η Αστυνομία μπορεί να κάνει έρευνες για όλα αλλά να μην τις δημοσιοποιεί. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας είναι υπεύθυνος για να αποφασίζει τι δημοσιοποιείται και τι όχι, ωστόσο, η άποψη του ιδίου είναι πως οι έρευνες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Ερωτηθείς αν τρομάζει στην ιδέα να αληθεύουν όσα λέει η Annie Alexui, απάντησε ότι 40 χρόνια στο δημόσιο και στο στράτευμα, είδε πως σε κάθε οργανισμό υπάρχουν ευάλωτοι που μπλέκονται με τον υπόκοσμο κλπ. «Και η Αστυνομία είναι οργανισμός με ανθρώπους και σίγουρα υπάρχουν παράνομοι που δεν σκέφτονται το καθήκον, αλλά τα λεφτά», πρόσθεσε.

Αναστολή αδειών για αλυσίδα πρακτορείων

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε και για την είδηση της μη ανανέωσης των αδειών λειτουργίας της στοιχηματικής εταιρείας BookieCo, της οποίας ιδιοκτήτης είναι 47χρονος επιχειρηματίας που είχε συλληφθεί για την υπόθεση των πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας. Όπως είπε, δεν γνωρίζει τον λόγο που η αρμόδια αρχή προχώρησε σε αυτή την κίνηση, όμως είναι πολύ πιθανό να συνδέεται με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τον ιδιοκτήτη. Μάλιστα, επισήμανε ότι ανοίγει και ένας άλλος δρόμος, για τις νομιμοφανείς επιχειρήσεις, τη λειτουργία των οποίων τη δυνατότητα να αναστείλει έχει το κράτος. «Είναι ένας τρόπος και αυτός για να χτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα», σημείωσε.