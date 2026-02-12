Η χρονική συγκυρία των παραιτήσεων, αν και σεβαστή, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα αναφέρει η πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας (ΟΝΕΚ) Κωνσταντίνα Αχιλλέως, μετά τις χθεσινές παραιτήσεις τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κ. Αχιλλέως, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι οφείλει να τοποθετηθεί για τις χθεσινές παραιτήσεις τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

«Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου, μοναδικός μου στόχος ήταν η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσμική υποχρέωση να εξετάζει ζητήματα διοικητικής και διαδικαστικής φύσεως που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού», αναφέρει η πρόεδρος του ΔΣ, σημειώνοντας ωστόσο πως χθες Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ήταν ορισμένη συνεδρία του ΔΣ για να εξεταστούν θεσμικά και συλλογικά τα ζητήματα ορθής λειτουργίας και διοικητικής εποπτείας, περιλαμβανομένης της ανάγκης διερεύνησης πιθανών διαδικαστικών παρατυπιών ή υπηρεσιακών αστοχιών.

Η κ. Αχιλλέως σημειώνει ότι η παραίτηση των τριών μελών, λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης, είναι σεβαστή ως προσωπική επιλογή, ωστόσο, προσθέτει πως «η χρονική συγκυρία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και καθιστά αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι καμία τέτοια ενέργεια δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την πλήρη διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών, διοικητικών ή άλλων ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν».

Η πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ αναφέρει ότι ήδη έχει αποταθεί γραπτώς στην Υπουργό Παιδείας καθώς και στον Γενικό Ελεγκτή, «παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία και καλώντας τους να προβούν στις δέουσες ενέργειες διερεύνησης».

«Ο Οργανισμός Νεολαίας δεν ανήκει σε πρόσωπα ούτε υπηρετεί σκοπιμότητες. Υπηρετεί τους νέους της Κύπρου και το δημόσιο συμφέρον.

Ως πρόεδρος, παραμένω σταθερά προσηλωμένη στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στη θεσμική συνέπεια και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού. Με σεβασμό προς τον ρόλο που μας έχει ανατεθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», καταλήγει στην ανάρτησή της.

Διαμάχη στελεχών στην κορυφή της ιεραρχίας

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ στο philenews, τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν την παραίτησή τους λόγω σοβαρών εσωτερικών προβλημάτων που δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Η τελευταία εξέλιξη συνοδεύεται από έντονο παρασκήνιο με προσωπικές διαμάχες στελεχών που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας, οι οποίες δημιούργησαν ένα τοξικό κλίμα και οδήγησαν σε τετελεσμένα που με τα υφιστάμενα δεδομένα μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπούν.

Η παραίτηση της αντιπροέδρου Αμαλίας Αβραάμ, του διορισμένου μέλους Σώτου Βασιλείου και του εκπροσώπου της ΝΕΔΗΣΥ Θεοφάνη Κώστα λόγω διαμάχης άλλων στελεχών, οδηγεί πλέον σε αδυναμία απαρτίας που απαιτείται για τις συνεδριάσεις του σώματος. Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια στενεύουν και για την εκτελεστική εξουσία, η οποία καλείται να παρέμβει προς αποκατάσταση της ομαλότητας. Σημειώνεται ότι το ΔΣ του ΟΝΕΚ αποτελείται από συνολικά 7 πρόσωπα (πρόεδρος, αντιπρόεδρος και 5 μέλη), τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα 3 μέλη είναι εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας κομμάτων με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ οι υπόλοιποι 4 (πρόεδρος, αντιπρόεδρος και 2 μέλη) διορίζονται κατευθείαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το philenews επικοινώνησε με την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία είναι ενήμερη για τα τελευταία γεγονότα. Όπως μας ανέφερε, αποφάσεις εκ μέρους της Κυβέρνησης σε σχέση με το μέλλον του ΟΝΕΚ αναμένεται να ληφθούν εντός των επόμενων ημερών.