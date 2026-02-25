Την πρώτη ομάδα υποψηφίων αλλά και τις ιδεολογικές και πολιτικές γραμμές του παρουσίασε το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ) σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε την Τετάρτη (25/02).

Ο πρόεδρος και βουλευτής Λεμεσού, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ξεκαθάρισε τις πολιτικές διαφορές που έχει το ΔΕΚ με το ΕΛΑΜ, αιτιολογώντας γιατί ένας ψηφοφόρος να στηρίξει το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα.

«Η διαφορά μας με το ΕΛΑΜ είναι οι άνθρωποί μας. Δεν θα αντάλλαζα αυτούς τους κύριους με οποιονδήποτε από το ΕΛΑΜ. Δεύτερη διαφορά. Εμείς είμαστε αυτά που λέμε, εννοούμε και τα στηρίζουμε, δηλαδή τα κάνουμε πράξη. Εμείς έχουμε τις ιδέες μας. Τρίτον, είναι ο τρόπος λειτουργίας του ΔΕΚ. Το πρώτο συνθετικό του ονόματός μας είναι το δημοκρατικό. Είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ΕΛΑΜ. Φωνάζουμε την αλήθεια. Δεν επικαλούμαστε νεκρούς πολιτικούς. Πρόσφατο παράδειγμα, το ΕΛΑΜ λέει ότι έχει επηρεαστεί από τη σχολή Κληρίδη. Απαντώντας σε ανθρώπους για αυτό που ανέφεραν, τους είπα ότι τα καρναβάλια πέρασαν».

Η πρώτη ομάδα υποψηφίων

Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος ΔΕΚ και Βουλευτής Λεμεσού

Νίκος Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος ΔΕΚ – Οικονομολόγος

Προκόπης Προκοπίου, Αντιπρόεδρος ΔΕΚ – Επιχειρηματίας

Μάριος Μαυρικίου, Αντιπρόεδρος ΔΕΚ, πρώην στέλεχος ΔΗΣΥ και πρώην Γ.Δ. του ΡΙΚ

Μάριος Θρασυβούλου, Γενικός Γραμματέας ΔΕΚ – Θεολόγος και εκπαιδευτικός

Ανδρέας Ν. Σωτηρίου – Γενικός Οργανωτικός ΔΕΚ, Βιολόγος

Ρολάνδος Κυριάκου – Ιδιωτικός Υπάλληλος

Γιώργος Θεοχάρους (Χάρος) – Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δημήτρης Πρωτοπαπάς – Δημόσιος Υπάλληλος

Αριστίνδην Υποψήφιοι

Πέτρος Μηνάς – Συνιδρυτής της Πολιτικής Κίνησης «Δικαίωση»

Αλέξιος Σαββίδης – Συνιδρυτής της Πολιτικής Κίνησης «Δικαίωση»

Μάριος Χαραλαμπίδης – Συνιδρυτής της Πολιτικής Κίνησης «Δικαίωση»

Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΕΚ είναι η Μαρία Κολιού, Εκπρόσωπος των Φοιτητών ο Κυπριανός Χρίστου και Εκπρόσωπος των Μαθητών ο Παντελής Μιχαηλίδης.

Κατά τη παρουσίαση των ιδεολογικών και πολιτικών γραμμών, ο πρόεδρος του ΔΕΚ, Ανδρέας Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα είναι εγγεγραμμένο ως κόμμα από τον Μάιο του 2025.

«Το ΔΕΚ είναι Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα. Ελεύθερο, δημοκρατικό, ιδεολογικό, ανοιχτό στη συμμετοχή και την κρίση της κοινωνίας. Πιστεύουμε στα δημοκρατικά κόμματα και πρεσβεύουμε ένα δημοκρατικά και καλά οργανωμένο σύνολο».

Ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι ως ΔΕΚ γνώριζαν από την ημέρα ίδρυσης τις δυσκολίες που θα συναντήσουν, αλλά και ποιους σκοπούς και ανθρώπους υπηρετούν.

Η φιλοσοφία του ΔΕΚ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κόμματος, είναι η λογική και το γεγονός ότι «η Κύπρος για εμάς είναι αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού έθνους, του κόσμου και χώρου. Σε τίποτε δεν διαφέρει από άλλη περιοχή. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ενέταξε την Κύπρο στις αλύτρωτες περιοχές του ελληνισμού».

«Η πολιτική για εμάς δεν είναι θέατρο, δεν είναι παιδική χαρά και δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Στόχος είναι η λειτουργία επίλυσης των προβλημάτων του λαού», πρόσθεσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Η θέση του ΔΕΚ στο Κυπριακό

Αναφορικά με τη θέση του ΔΕΚ στο Κυπριακό, ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι ως κόμμα ουδέποτε θα προσυπογράψει οιονδήποτε επεμβατικό και εγγυητικό δικαίωμα στην Τουρκία. Ως ΔΕΚ, σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, ουδέποτε θα αποδεχθεί τη μόνιμη παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού και εποίκων στην Κύπρο, ουδέποτε θα αποδεχθεί κατάργηση της θεμελιώδους δημοκρατικής αρχής ένας πολίτης μία ψήφος, ουδέποτε θα αποδεχθεί εκ περιτροπής προεδρία και «προπάντος ουδέποτε θα αποδεχθεί οιονδήποτε περιορισμό θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών».

Κατά της νέας τάξης πραγμάτων

Ως Κίνημα, το ΔΕΚ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους, «απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια εγκαθίδρυσης επιστημονικής δικτατορίας, απορρίπτουμε την νέα τάξη πραγμάτων, τασσόμαστε κατά του γάμου των ομοφυλοφίλων, την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια», ενώ ως κόμμα είναι κατά της υποχρεωτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας

«Η οικογένεια του κάθε παιδιού, μάνα, πατέρας και αν υπάρχουν και τα αδέλφια, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ήταν και εξακολουθεί να είναι το ασφαλέστερο και το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ασφάλεια και την προστασία του, την υγεία, την ανατροφή, την ανάπτυξη, τη διαπαιδαγώγηση και την ολοκλήρωσή του», ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΕΚ.