Αναδεικνύουμε τη χώρα ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και γινόμαστε γέφυρα ειρήνης και ασφάλειας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, αναβαθμίζοντας την ίδια στιγμή, τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε το απόγευμα του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του κατά την εορταστική εκδήλωση για τα 30χρονα του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα πως στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για μια Κύπρο ελεύθερη, σύγχρονη, δημοκρατική, μπορεί να προσβλέπει στην υπευθυνότητα και τη συνεργασία του Κινήματος Οικολόγων της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η αποψινή παρουσία του αποτελεί ένδειξη της αναγνώρισης εκ μέρους της πολιτείας της πολυεπίπεδης προσφοράς του Κινήματος Οικολόγων, «το οποίο εδώ και τρεις δεκαετίες, με συνέπεια και αφοσίωση, δηλώνει παρόν στους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας, την προκοπή του λαού μας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και την ευημερία των ζώων».

«Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Κίνημα έχει έμπρακτη συμβολή στην ανάδειξη και στη διαχείριση ζητημάτων αιχμής, ορισμένα από τα οποία βρίσκονταν για πολλά χρόνια εκτός της πολιτικής διεργασίας, ακόμη και εκτός του δημόσιου διαλόγου. Και κάποιοι χαρακτήριζαν ως γραφικούς όλους αυτούς που έθεταν στον δημόσιο διάλογο τέτοια θέματα», συμπλήρωσε σχετικά.

Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα τους πρωτοπόρους περιβαλλοντιστές της Κύπρου, που υπηρέτησαν την προσπάθεια καλλιέργειας οικολογικής συνείδησης, που εμβολίασαν τον δημόσιο διάλογο με ζητήματα που για αρκετά χρόνια έμεναν εν πολλοίς άγνωστα έως και περιθωριοποιημένα και, το κυριότερο, που ανέδειξαν την ανάγκη να κάνουμε τη χώρα μας πιο πράσινη και κοινωνικά πιο συμπεριληπτική, ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι σε ανύποπτο χρόνο, οι Οικολόγοι έδειξαν τον δρόμο προς την ισότητα, αναδεικνύοντας γυναίκα ως επικεφαλής του Κινήματός τους, κάτι που μπορεί σήμερα να θεωρείται δεδομένο, ενώ πριν από τρεις δεκαετίες ήταν πρωτοποριακό για τον τόπο μας, σημείωσε ότι με πρωτοβουλία και των Οικολόγων έγινε στη χώρα μας η συνταγματική μεταρρύθμιση για μείωση του ορίου ηλικίας για την εκλογή μελών της Βουλής, από το 25ο έτος στο 21ο, ενώ χαρακτήρισε ορόσημο στον αγώνα του Κινήματος τη δράση των Οικολόγων για τερματισμό των βρετανικών στρατιωτικών ασκήσεων στον Ακάμα, όπως και την προστασία περιοχών με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία για τη χώρα.

Η σημερινή επετειακή εκδήλωση πραγματοποιείται με φόντο τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου, σε ένα πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από ό,τι πριν από τριάντα χρόνια, όταν οι Οικολόγοι έκαναν την εμφάνισή τους στο πολιτικό σκηνικό και διεκδικούσαν την υποστήριξη των πολιτών, ανέφερε στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι παρά τις δραστικές αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλους τους τομείς, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, «αμετάβλητη παραμένει η ανάγκη για προώθηση πολιτικών που εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον της χώρας μας και του λαού μας, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την καθημερινότητα των πολιτών μας».

«Ειδικά σε ό,τι αφορά το πεδίο δράσης του περιβαλλοντικού κινήματος, το υδατικό, η καθαρή ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση του φυσικού πλούτου και η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι προκλήσεις που παραμένουν στην προμετωπίδα των θεμάτων που έχουμε να διαχειριστούμε ως Κυβέρνησής μας, προκλήσεις που προϋποθέτουν συνεργασία, συνεννόηση και κοινή δράση. Εξάλλου, και θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε απαιτούν εφικτές, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες απαντήσεις, μακριά από συνθήματα και ανεύθυνη παροχολογία», επεσήμανε περαιτέρω.

«Οι λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, προβλήματα που δεν έχουν ούτε ιδεολογικό ούτε κομματικό χρώμα, δεν βρίσκονται στις φωνές της ισοπέδωσης, στον καταγγελτικό λόγο και στην πλειοδοσία. Κάθε άλλο. Και επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να επαναλάβω – διότι είμαστε πριν τις Βουλευτικές Εκλογές, ως Κυβέρνηση δεν εμπλεκόμαστε με κανένα τρόπο στις Βουλευτικές Εκλογές, οι επιλογές του κυπριακού λαού είναι απόλυτα σεβαστές και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει συνεργασία και με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων – ότι η τοξικότητα, η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς ειδήσεις και η πολιτική του μηδενισμού, συνιστούν απειλή για την ίδια τη Δημοκρατία. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά ευρύτερα όλες τις δημοκρατικές χώρες», συμπλήρωσε σχετικά.

Σημείωσε ακολούθως ότι στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, χωρίς δεδομένη κομματική στήριξη, η Κυβέρνηση κατόρθωσε να εξασφαλίζει ισχυρή πλειοψηφία σε μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, ένα αξιοσημείωτο, όπως είπε, γεγονός που οφείλεται στη συναίνεση και τη σύνθεση που επιδιώκει στην πράξη, προτάσσοντας πάνω από όλα το συμφέρον όλων των πολιτών, χωρίς κομματικούς υπολογισμούς, χωρίς κρυφές ατζέντες, ενώ χαιρέτισε το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αρκετές πολιτικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και το Κίνημα Οικολόγων, ενεργούν και συμπεριφέρονται υποστηρικτικά στην προώθηση σημαντικών πολιτικών και πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, πάντα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

«Σε μια περίοδο- και βλέπουμε και τι γίνεται σήμερα στη γειτονιά μας – που διακρίνεται από πολλές προκλήσεις και απρόβλεπτες γεωπολιτικές αναταράξεις και απροβλεψιμότητα, η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απαραίτητες για τα συμφέροντα της πατρίδας μας και του λαού μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διακυβέρνησής μας, που εντάσσεται σε ένα ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο: τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό, μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που συνδυάζει την ατομική πρόοδο με την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει το κοινωνικό κράτος και, ταυτόχρονα, ενεργοποιεί όλους τους μοχλούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης», ανέφερε στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Προσέθεσε ότι ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, η οικονομία καταγράφει θετικές επιδόσεις που επιτρέπουν επενδύσεις σε διάφορους τομείς, όπως στο στεγαστικό, όπου έχουν δαπανηθεί πέραν των 300 εκ. ευρώ από πλευράς της Κυβέρνησης, στην υγεία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που ξεπερνούν τα 150 εκ. ευρώ για τα δημόσια νοσηλευτήρια, στην Παιδεία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και γενικότερα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Συμπλήρωσε πως οι κοινωνικές δαπάνες είναι στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 6% από το 2025, το οποίο ήταν και πάλι αυξημένο από τον προηγούμενο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα, από την 1η του έτους έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο φορολογικό σύστημα, που αφορά λιγότερο φορολογικό βάρος, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη, ενώ επωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες κυπριακές επιχειρήσεις.

Συμπλήρωσε πως επόμενος μεγάλος στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που θα γίνει για πρώτη φορά από το 1980, με βασικό στόχο την ουσιαστική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα στους χαμηλοσυνταξιούχους που με τις συντάξεις που λαμβάνουν σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα δεδομένα της εποχής.

«Με πυξίδα την υπεύθυνη οικονομική πολιτική, προχωρούμε και στην υλοποίηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν να εκσυγχρονίσουν το Κράτος του 1960. Για παράδειγμα, η μεγάλη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος μετά από 50 χρόνια. Την ίδια ώρα ενισχύουμε το Κράτος Δικαίου, ενισχύουμε την αποτρεπτική ικανότητα της Εθνικής Φρουράς, αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τη μεγάλη πρόκληση του Μεταναστευτικού, ψηφιοποιούμε υπηρεσίες, καταργούμε διαδικασίες, με στόχο πάντοτε τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε περαιτέρω.

«Την ίδια πορεία ακολουθούμε και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναλαμβάνουμε ρόλο, με πράξεις και όχι με λόγια, αναδεικνύουμε τη χώρα μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Γινόμαστε γέφυρα ειρήνης και ασφάλειας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, αναβαθμίζοντας την ίδια στιγμή, τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «αυτός ο στόχος, αυτή η στρατηγική τόσο όσον αφορά το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό ενισχύουν όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας και εξυπηρετούν την ίδια στιγμή και τη μεγάλη προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

«Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε, για μια Κύπρο ελεύθερη, σύγχρονη, δημοκρατική, είμαι βέβαιος, στη βάση του τι έχουμε δει αυτά τα 30 χρόνια, ότι μπορούμε να προσβλέπουμε στην υπευθυνότητα και τη συνεργασία του Κινήματος Οικολόγων της Κύπρου. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, και εύχομαι κάθε επιτυχία στα χρόνια που έρχονται, αλλά και στις Βουλευτικές Εκλογές», κατέληξε.

Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς τα γενέθλια ενός πολιτικού κόμματος. Γιορτάζουμε τρεις δεκαετίες από τη στιγμή που η οικολογική συνείδηση απέκτησε θεσμική φωνή στην Κύπρο.

Γιορτάζουμε 30 χρόνια από τότε που μια ομάδα οραματιστών αποφάσισε ότι το περιβάλλον, η αειφορία και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι “δευτερεύοντα” ζητήματα, αλλά η ίδια η ουσία της επιβίωσής μας σε αυτό το νησί.

30 χρόνια από τότε, που αυτή η μικρή ομάδα ανήσυχων πολιτών, αποφάσισε ότι η φωνή της πολιτικής οικολογίας, της ευθύνης, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, έπρεπε να αποκτήσει πολιτική έκφραση μέσα από το τότε Κίνημα Οικολόγων, Περιβαλλοντιστών.

30 χρόνια πίστης….αγώνα….. και επιμονής.

Όταν ξεκινήσαμε το 1996, πολλοί μας αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό. Μας αποκάλεσαν “ρομαντικούς” ή ακόμη και “μονοθεματικούς”. Η αλήθεια είναι πως στην Κύπρο, το να είσαι οικολόγος απαιτεί «γερό στομάχι» και υπομονή, γιατί συχνά παλεύεις με την άγνοια και τις νοοτροπίες δεκαετιών.

Όμως, ο χρόνος μας δικαίωσε με τον πιο ηχηρό τρόπο

Όταν Πρωτοστατήσαμε και εξακολουθούμε να πρωτοστατούμε στις μάχες για τη διάσωση του Ακάμα.

Όταν Φέραμε στην επιφάνεια θέματα που τότε θεωρούνταν “άγνωστα”, όπως η κλιματική κρίση, η ενεργειακή φτώχεια, η ευημερία των ζώων, η πράσινη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία.

Όταν Υψώσαμε τη φωνή μας ενάντια στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και τις πελατειακές σχέσεις, πάντα κόντρα στη διαφθορά και τη διαπλοκή και πάντα με το ανάλογο κόστος.

Όταν Κρατήσαμε τη σημαία ψηλά στο εθνικό μας θέμα τονίζοντας, ότι η οικολογία δεν γνωρίζει από συρματοπλέγματα και γραμμές. Το περιβάλλον της Κύπρου ήταν, είναι και θα είναι εννιαίο και αδιαίρετο, από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι τον Ακάμα.

Ο ακτιβισμός μας δεν ήταν ποτέ επιφανειακός, ήταν βαθιά πολιτικός και αξιακός. Ήταν η φωνή των πολιτών που δεν αποδέχονταν ότι η ανάπτυξη πρέπει να έρχεται εις βάρος του περιβάλλοντος. Ήταν η φωνήεκείνων που έλεγαν ότι η πρόοδος χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι πρόοδος. Ότι η οικονομία χωρίς οικολογία είναι αδιέξοδο.

Άλλωστε, η πρόταση που φέρνει η πολιτική οικολογία στην Κύπρο και την Ευρώπη, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, τόσο οικονομικής αλλά πρωτίστως κοινωνικής βιώσιμης διαχείρισης και ανάπτυξης.

Από τις πρώτες κινητοποιήσεις μέχρι την είσοδο μας στη Βουλή, αποδείξαμε ότι η κοινωνική παρέμβαση μπορεί να μετατραπεί σε θεσμική δύναμη. Το κοινοβουλευτικό μας έργο υπήρξε πλούσιο, συνεπές και τεκμηριωμένο.

Δεν μπήκαμε στη Βουλή για να προσαρμοστούμε, ούτε για να κάνουμε εκπτώσεις. Μπήκαμε για να φέρουμε αλλαγές.

Καταθέσαμε προτάσεις, πιέσαμε για νομοθετικές ρυθμίσεις, εμβολιάσαμε πολιτικές της εκτελεστικής εξουσίας. Δώσαμε μάχες για να μπει φρένο στην αυθαιρεσία και τις πελατειακές σχέσεις. Δώσαμε αγώνες για να προστατευθούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, για να συνδεθεί η περιβαλλοντική πολιτική με την κοινωνική πολιτική. Γιατί, για εμάς η περιβαλλοντική και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι αδιαχώριστες.

Κάπως έτσι προέκυψε στην πορεία του χρόνου και η Συνεργασία Πολιτών, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Κινήματος, που δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ήταν η αναγνώριση ότι η οικολογία δεν είναι αποκομμένη από την καθημερινότητα.

Η πατρίδα δεν είναι μόνο το έδαφος, είναι και οι άνθρωποι.

Πολλοί ρωτούν: «Τι σχέση έχει η οικολογία με την οικονομία, την ακρίβεια, τη στέγαση και τα ενοίκια;». Τους απαντάμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας:

Οικολογία σημαίνει ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια για τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, ειδικά σε μια ημικατεχώμενη χώρα που ακόμη προσπαθεί να βρει ρυθμούς μετά και από τα τραγικά γεγονότα του 2013.

Αλήθεια, για ποια ποιότητα ζωής μιλάμε άραγε σήμερα, όταν στη χώρα μας το ενοίκιο είναι ένας εφιάλτης και το όνειρο της στέγης μοιάζει ακατόρθωτο;

Ραγίζει η καρδιά μας να βλέπουμε τη νέα γενιά να είναι «ξένη» στην ίδια της την πόλη, να μην μπορεί να χτίσει ένα σπιτικό γιατί το κέρδος των λίγων έγινε πιο ιερό από το δικαίωμα στη στέγη.

Στεκόμαστε δίπλα στη μάνα που μετρά τα ευρώ για τα ψώνια, στον πατέρα που δυσκολεύεται να σπουδάσει τα παιδιά του, στο νέο που εξαναγκάζεται να ζει με τους γονείς του.

Δίπλα στο συνταξιούχο που πασχίζει να βγάλει το μήνα, την ίδια στιγμή που οι οφειλές του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει αγγίξει τα 12,8 Δισεκατομμύρια Ευρώ.

Στεκόμαστε δίπλα στον κάθε κτηνοτρόφο που βλέπει το βιος του και κόπους μιας ζωής να χάνονται εν μέσω μιας τεράστιας καταστροφής.

Στεκόμαστε διαχρονικά δίπλα στον άνθρωπο που τρέμει το χαρτί της εκποίησης, απέναντι από την απληστία των τραπεζών και των λίγων. Δίνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα σταθούμε και πάλι απέναντι στην όποια προσπάθεια ξεπουλήματος των περιουσιών του κόσμου και ιδιαίτερα της πρώτης τους κατοικίας.

Ως κίνημα δηλώνουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν πρόκειται να καταστούμε συνεργοί σε οποιαδήποτε διαδικασία η οποία οδηγεί σε εκποιήσεις κατοικιών συμπολιτών μας. Η Πολιτεία φέρει βαρύτατη ευθύνη έναντι των δανειοληπτών που κινδυνεύουν να απωλέσουν την κύρια κατοικία τους και οφείλει να προχωρήσει άμεσα στη διαμόρφωση δίκαιων, αποτελεσματικών και κοινωνικά βιώσιμων λύσεων που να διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και την διαφάλυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Αυτοί είναι και ο λόγοι που το Κίνημα από ανέκαθεν λειτουργεί ως φάρος προειδοποίησης και μοχλός συλλογικής συνείδησης, για την εκάστοτε κυβέρνηση.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

30 χρόνια για εμάς δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μια διαδρομή. Είναι ιστορίες ανθρώπων που στάθηκαν απέναντι στο σύστημα, το κατεστημένο, και τα συμφέροντα και υπερασπίστηκαν δάση, ακτές, οικοσυστήματα, γειτονιές, ποιότητα ζωής. Είναι όλεςαυτές οι στιγμές που η οικολογία δεν ήταν μόδα, αλλά πράξη αντίστασης.

Σε αυτά τα 30 χρόνια μάθαμε ότι οι αγώνες δίνονται σε πολλά επίπεδα. Στο κοινοβούλιο, με προτάσεις νόμου, με κοινοβουλευτικό έλεγχο, με επιχειρήματα και κοστολογημένες εφαρμόσιμες πολιτικές προτάσεις. Στην κοινωνία, με παρουσία, κινητοποίηση και συνεργασίες με οργανωμένα σύνολα και πολίτες που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες με εμάς, ακόμα και στους δρόμους, όταν χρειάζεται. Στα σχολεία, στις κοινότητες, στους δήμους, είμαστε εκεί. Άλλωστε, η δύναμή μας ήταν πάντα η σύνδεση του θεσμικού μας ρόλου με τον ακτιβισμό.

Το Κίνημα Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένα κόμμα. Ήταν και παραμένει μια κοινότητα αξιών, ένας χώρος όπου η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, αλλά ευθύνη. Όπου η συμμετοχή δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά καθημερινή πράξη.

Και σήμερα, σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, ενεργειακών προκλήσεων, κοινωνικών ανισοτήτων και δημοκρατικών ελλειμμάτων, η παρουσία μας είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, η επιστημονική κοινότητα μας προειδοποιεί, οι νέοι απαιτούν μέλλον και οι τοπικές κοινωνίες ζητούν λόγο και ρόλο.

Με τις συνθήκες αυτές, η ευθύνη μας είναι διπλή. Να συνεχίσουμε να παράγουμε σοβαρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό έργο και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την κοινωνική μας παρουσία, δίπλα στους πολίτες.

Η συνέχεια του Κινήματος μας δεν είναι δεδομένη, είναι υπόθεση όλων μας. Είναι η ανανέωση των ιδεών μας. Είναι η ένταξη νέων ανθρώπων. Είναι η ενίσχυση της πράσινης πολιτικής σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Είναι η επιμονή μας σε αρχές, ακόμη κι όταν αυτές δεν είναι δημοφιλείς.

Στα 30 χρόνια, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν λύγισε, δεν εξαγοράστηκε και δεν σιώπησε μπροστά στα σκάνδαλα.

Μπορούμε να πούμε με περηφάνια ότι δεν συμβιβαστήκαμε με την αδράνεια, ότι δεν εγκαταλείψαμε την ελπίδα, ότι δεν φοβηθήκαμε να συγκρουστούμε, ότι δεν ανταποκριθήκαμε σε χρηματισμό και παχουλές εισφορές από ολιγάρχες του κατασκευαστικού και του τραπεζικού τομέα.

Μείναμε καθαροί, με στοχοπροσήλωση στον σκοπό μας, στον στόχο της Οικολογίας και της προόδου.

Η σημερινή επέτειος δεν είναι μόνο στιγμή απολογισμού, είναι και αφετηρία. Μας καλεί να θέσουμε τους στόχους μας για τα επόμενα 30 χρόνια. Για μια δίκαιη, αλληλέγγυα, προοδευτική, ευημερούσα, αξιοκρατική και συμπεριληπτική κοινωνία, μια κοινωνία όπου η ανάπτυξη θα πρέπει να μετριέται με την ποιότητα ζωής και όχι μόνο με αριθμούς.

Στα 30 μας, δεν είμαστε πια οι «ρομαντικοί» ή οι «γραφικοί», όπως κάποιοι μας αποκαλούσαν. Είμαστε οι πιο ρεαλιστές μέσα στην αίθουσα. Γιατί ρεαλισμός δεν είναι να καταστρέφεις το σπίτι σου για να ζήσεις σήμερα, ρεαλισμός είναι να διασφαλίσεις ότι θα έχεις σπίτι να μείνεις αύριο.

Συνεχίζουμε να είμαστε η φωνή της λογικής σε ένα πολιτικό σκηνικό που συχνά μοιάζει να την έχει χάσει εντελώς.

30 χρόνια ήταν μόνο η αρχή. Τώρα ξεκινά η πραγματική μάχη….

Και να είστε σίγουροι ότι και αυτή η μάχη θα κερδηθεί, όπως έχουν κερδηθεί τόσες άλλες στο παρελθόν. Ο Μάιος του 2026 κοντεύει, και μαζί κοντεύει και η δικαίωση σκληρής δουλειάς και καθαρής πορείας.

Ας τιμήσουμε λοιπόν, τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι. (θα τους δούμε και στο πολύ συγκινητικό ντοκιμαντέρ που ακολουθεί). Ας ευχαριστήσουμε όσους στάθηκαν και στέκονται στην πρώτη γραμμή και ας δεσμευτούμε ενώπιον αυτών των ανθρώπων, ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα συνεχίσει να είναι παρόν, στους κοινοβουλευτικούς και κοινωνικούς αγώνες, στους αγώνες για ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον. Γιατί η οικολογία δεν είναι μια απλή επιλογή πολιτικής. Η Πολιτική Οικολογια είναι η μόνη επιλογή ελπίδας και ζωής.

Χρόνια πολλά στο Κίνημά μας. Χρόνια Πολλά στα 30 χρόνια πορείας. Πάμε δυνατά για τα επόμενα.

Σας ευχαριστώ!!

