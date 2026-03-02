Στη διάψευση των πληροφοριών για ρίψη βαλλιστικών πυραύλων προς την Κύπρο προχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε πως η πληροφόρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι δύο επανδρωμένα drones με κατεύθυνση προς το Ακρωτήρι αναχαιτίστηκαν εγκαίρως.

Ξεκαθάρισε πως τα drone δεν είχαν κατεύθυνση προς την αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά προς το Ακρωτήρι και αυτός ήταν και ο λόγος που λήφθηκαν μέτρα στο αεροδρόμιο της Πάφου.

Αυτό που επιβεβαιώνεται, συνέχισε, είναι ότι δεν υπήρξε πότε στόχος η Κύπρος αλλά οι Βρετανικές Βάσεις. «Η δυσαρέσκεια μας έχει επικοινωνηθεί με τον πλέον έντονο τρόπο προς το Ηνωμένο Βασίλειο», τόνισε.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η αεράμυνά μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ότι ο εναέριος χώρος της Κύπρου λειτουργεί κανονικά.

Τέλος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και πλήρη συντονισμό με όλους τους εταίρους για ανταλλαγή πληροφοριών.