Το σίριαλ Ειρήνη Χαραλαμπίδου φτάνει στο τέλος του… πρώτου κύκλου του. Μεθαύριο, την Πέμπτη, θα προβεί σε ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά το πολιτικό της μέλλον, το οποίο πλέον, όπως αναμένεται, θα είναι με το ψηφοδέλτιο του Άλματος, του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Στα κομματικά πηγαδάκια όμως, στη σκιά βέβαια και των γενικότερων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, συζητείται ένα ακόμη γεγονός. Είναι η επιστροφή στα κομματικά δρώμενα της ΕΔΕΚ του τέως δημάρχου Λεμεσού, πρώην βουλευτή Λεμεσού και πρώην υπουργού Συγκοινωνιών, Νίκου Νικολαΐδη.

Μια επιστροφή που δεν συνοδεύεται από συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, όμως σηματοδοτεί για τους εδεκίτες μια σημαντική προσθήκη και το κλείσιμο μίας εκ των παλαιών, διαχρονικών πληγών του κόμματος. Γι’ αυτό και η ενεργός συμμετοχή του στο κόμμα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ΕΔΕΚ στην προσπάθεια που κάνει για να μπει ξανά στη Βουλή.

Η ανακοίνωση της Χαραλαμπίδου από τη μία και η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ από την άλλη για τον Νίκο Νικολαΐδη δεν συνδέονται μεταξύ τους. Συνθέτουν όμως και οι δύο κομμάτια του κομματικού σκηνικού και της σκακιέρας που στήνεται ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

>> Τι θα ανακοινώσει η Ειρήνη;

Η γραμματεία του Άλματος δεν έχει ακόμη συνεδριάσει για να εγκρίνει τη συμφωνία συνεργασίας των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν τα δύο μέρη, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου έθεσε μία σειρά από ζητήματα που θεωρεί σημαντικά για τη συνεργασία τους. Μεταξύ άλλων είναι και η μορφή της συνεργασίας, αφού η βουλεύτρια θέλει να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο ως συνεργαζόμενη και όχι ως μέλος. Κάτι σαν αριστίνδην.

Ένα αντίστοιχο μοντέλο συνεργασίας έχει ακολουθηθεί και στην περίπτωση του τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές με το Άλμα στην επαρχία Λευκωσίας, ως συνεργαζόμενος και όχι ως μέλος του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, δεν αναμένεται ότι η γραμματεία του Άλματος θα απορρίψει ή θα φέρει ένσταση για συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Μια εξέλιξη εν πολλοίς αναμενόμενη.

>> Νικολαΐδης και επόμενη μέρα

Η επιστροφή του Νίκου Νικολαΐδη στην ΕΔΕΚ, πέραν από τον συμβολισμό, είναι μια πιθανή ένδειξη και για την επόμενη μέρα στο κόμμα, δεδομένου ότι θα καταφέρει να συνεχίσει την κοινοβουλευτική παρουσία του. Ο Νίκος Αναστασίου ανέλαβε το πηδάλιο της ΕΔΕΚ ως μεταβατικός πρόεδρος μετά την παραίτηση του Μαρίνου Σιζόπουλου. Ο Νίκος Νικολαΐδης αναμένεται ότι θα έχει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα.

«Καλωσορίζω τον συναγωνιστή Νίκο Νικολαΐδη, πρώην βουλευτή, πρώην υπουργό και πρώην δήμαρχο, στην πρώτη γραμμή των αγώνων της ΕΔΕΚ», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου, υποδεικνύοντας ότι ο Νίκος Νικολαΐδης, συναισθανόμενος την κρισιμότητα των στιγμών και τη δύσκολη μάχη που δίνει η ΕΔΕΚ ενόψει των βουλευτικών εκλογών, συντάσσεται με την ηγεσία και τον κόσμο της ΕΔΕΚ, με στόχο ένα επιτυχημένο εκλογικό αποτέλεσμα.

«Υπερθεματίζω την επισήμανσή του ότι η Κύπρος, όσο ποτέ άλλοτε, χρειάζεται σήμερα την ΕΔΕΚ. Αυτή η επισήμανση εκφράζει απόλυτα την πραγματικότητα και αυτό το μήνυμα αποδεικνύει την αγνή έγνοια του για την Κύπρο και για την ΕΔΕΚ.

Για να παραμείνει η ΕΔΕΚ ένα δυνατό κάστρο αντίστασης και έπαλξης εθνικών και κοινωνικών αγώνων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστράτευση.

Αυτή τη συστράτευση επιδίωξα από την πρώτη στιγμή. Στο κάλεσμά μου για συμπόρευση και ενότητα ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες συναγωνιστές και συναγωνίστριες.

Και όπως ανέφερε ο Νίκος Νικολαΐδης: Κανείς δεν περισσεύει, με κοινό, συναγωνιστικό στόχο να κερδίσει η ΕΔΕΚ τη μάχη των βουλευτικών εκλογών», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ.

Την απόφασή του για επιστροφή στην ΕΔΕΚ ανακοίνωσε ο ίδιος ο Νίκος Νικολαΐδης με ανάρτησή του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «τούτη την ύστατη ώρα, μια είναι η αγωνία όλων μας. Η ΕΔΕΚ πρέπει να σωθεί. Για να μπορέσουμε να ξανακτίσουμε μια αναγεννημένη ΕΔΕΚ, αξιόπιστη, σοβαρή, δυνατή».

Τόνισε επίσης πως σε αυτόν τον αγώνα δεν υπάρχουν ούτε περιθώρια ούτε λόγοι για απουσίες.

Ανακοίνωσαν άλλους τέσσερις οι Οικολόγοι

Το Κίνημα Οικολόγων συνεχίζοντας τις ανακοινώσεις υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές παρουσίασε χθες τέσσερις ακόμη υποψήφιες. Πρόκειται για τις Κολά Μαρία αναπληρώτρια πρόεδρο του κινήματος, την Βιργινία Χρίστου, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος, την Στέλλα Πετρίδου στην επαρχία Λευκωσίας καθώς και της Σάρα Χουσσέϊν στην επαρχία Πάφου.