Το «υπουργείο μεταφορών» του ψευδοκράτους υποστηρίζει ότι εξέδωσε «ΝΟΤΑΜ» έναντι της ΝΟΤΑΜ A0345/26 της Κυπριακής Δημοκρατίας, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η συγκεκριμένη περιοχή «εμπίπτει στον εναέριο χώρο του Ερτζιάν».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του «υπουργείου» αναφέρει ότι η NOTAM της ΚΔ αφορά μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή που καλύπτει τα νότια και ανατολικά του νησιού για πιθανές στρατιωτικές δραστηριότητες εκεί.

Το «υπουργείο» υποστηρίζει ότι «η ΤΔΒΚ είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη αρχή για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και πληροφοριών αεροπορίας στον δικό της εναέριο χώρο» και η ΝΟΤΑΜ της ΚΔ είναι «άκυρη και άκυρη».

ΚΥΠΕ