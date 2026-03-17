Σημαντική πρόοδος στη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (IGC) ΕΕ–Μαυροβουνίου και το κλείσιμο του κεφαλαίου 21 για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης και η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου για τη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, και πάνω απ’ όλα απολύτως άξιο για το Μαυροβούνιο».

Η ίδια ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας, σημειώνοντας ότι «αυτή είναι ήδη η δεύτερη Διακυβερνητική Διάσκεψη φέτος υπό την Κυπριακή Προεδρία, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τη δυναμική στις διαπραγματεύσεις». Παράλληλα, τόνισε ότι «η διεύρυνση βρίσκεται στην καρδιά του οράματος της Κυπριακής Προεδρίας», επισημαίνοντας πως «στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, η διεύρυνση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία των υποδομών, λέγοντας ότι «ισχυρά και αξιόπιστα δίκτυα υποδομών είναι απαραίτητα, καθώς στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύουν τη περιφερειακή συνεργασία και φέρνουν το Μαυροβούνιο πιο κοντά στην πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Όπως υπογράμμισε, «η πρόοδος του Μαυροβουνίου ενισχύει και την ίδια την Ένωση», ενώ επανέλαβε ότι η διαδικασία βασίζεται «στην αξία και σε αυστηρή αλλά δίκαιη αιρεσιμότητα».

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα για την Προεδρία είναι η σύσταση ad hoc ομάδας εργασίας για τη σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης, προσθέτοντας πως η Κυπριακή Προεδρία «εργάζεται στενά με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα ώστε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό».

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος χαρακτήρισε την ημέρα «ιδιαίτερα σημαντική για τη διαδικασία διεύρυνσης συνολικά», επισημαίνοντας ότι «σήμερα πετύχαμε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου». Όπως ανέφερε, «το Μαυροβούνιο είναι η πιο προχωρημένη χώρα στη διαδικασία ένταξης» και «το σημερινό επίτευγμα αποτελεί έμπνευση για όλες τις υποψήφιες χώρες». Με το κλείσιμο του κεφαλαίου 21, «φτάνουμε πλέον τα 14 προσωρινά κλειστά κεφάλαια, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο», κάτι που χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα για επενδύσεις σε μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακή συνδεσιμότητα».

Η κ. Κος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας ότι «είναι κρίσιμο να συνεχιστεί η κοινή προσπάθεια για την προώθηση της ευρωπαϊκής μεταρρυθμιστικής ατζέντας», ενώ υπογράμμισε πως «τώρα είναι η στιγμή να διατηρηθεί ο ρυθμός και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων». Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για πρόοδο στο κράτος δικαίου, κάνοντας λόγο για «ανεξάρτητη, επαγγελματική και υπόλογη δικαιοσύνη». Αναφορικά με ζητήματα κράτους δικαίου και προστασίας δεδομένων, ξεκαθάρισε ότι «οι σχετικές διατάξεις δεν είναι ακόμη πλήρως εναρμονισμένες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο» και ότι «η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή», ζητώντας παράλληλα «προσλήψεις με βάση την αξία και επαρκείς διαδικαστικές εγγυήσεις».

Τέλος, ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Μιλόικο Σπάγιτς εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι «με το κλείσιμο του κεφαλαίου 21, το Μαυροβούνιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα». Όπως σημείωσε, «οι υποδομές σημαίνουν σύνδεση – μεταξύ ανθρώπων, οικονομιών, ευκαιριών και ιδεών», προσθέτοντας ότι «το σημερινό βήμα είναι κάτι πολύ περισσότερο από δίκτυα , σημαίνει ότι οι πολίτες του Μαυροβουνίου ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην ΕΕ».

Ο ίδιος έδωσε και γεωπολιτική διάσταση στη διεύρυνση, τονίζοντας ότι «δεν αφορά μόνο την οικονομική σύγκλιση, αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη σταθερότητα και την πολιτική ανθεκτικότητα», ενώ χαρακτήρισε την απόφαση «ψήφο υπέρ μιας πιο ενωμένης Ευρώπης».

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, υπογράμμισε ότι «είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να κλείσουμε όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια έως το 2026», σημειώνοντας ότι «κάθε εβδομάδα εργαζόμαστε εντατικά για την εκπλήρωση όλων των οροσήμων». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «παρά το γεγονός ότι το “βουνό” του ευρωπαϊκού κεκτημένου μεγαλώνει, δεν ανησυχούμε – με σκληρή δουλειά είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτή είναι η χρονιά μας». Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «η ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου δεν είναι μόνο εθνικός στόχος, αλλά συμβολή στο κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα», στέλνοντας μήνυμα ενότητας: «αυτή η διαδικασία αφορά ολόκληρη τη χώρα – θέλουμε να προχωρήσουμε ως ομάδα, ως έθνος».

ΚΥΠΕ