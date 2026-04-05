Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια του ψευδοκράτους και τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού «λαού», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ διατυπώνοντας επικρίσεις για την ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων γύρω από την Κύπρο από ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τούρκιγιε ο κ. Γκιουλέρ σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα κάνει συμβιβασμούς στα εθνικά της συμφέροντα.

Αναφορικά με τη στήριξη Ευρωπαίων εταιρων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Τούρκος ΥΠΑΜ είπε ότι «πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων γύρω από την Κύπρο από την ΕΕ αποτελεί μια προσπάθεια της ελληνοκυπριακής διοίκησης και της Ελλάδας να αυξήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί και να κλιμακώσουν την ένταση». «Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια της τδβκ και τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού» πρόσθεσε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε επίσης ότι η χώρα του μπορεί να διαδραματίσει έναν εξισορροπητικό και εποικοδομητικό ρόλο στην μεταπολεμική περίοδο. «Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωπολιτική μας θέση, στοχεύουμε σε μια ζώνη ασφαλείας και ένα σταθερό περιβάλλον γύρω μας, συμβάλλοντας στη διεθνή ειρήνη».

Ο κ. Γκιουλέρ, σημειώνοντας ότι οι συγκρούσεις όχι μόνο προκαλούν απώλειες ζωών αλλά και προκαλούν βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ότι η λύση βρίσκεται στη διπλωματία, όχι στα στρατιωτικά μέσα. «Καμία περιφερειακή κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί οριστικά με στρατιωτικές μεθόδους. Ανεξάρτητα από τις τρέχουσες συνθήκες, πιστεύουμε ότι η διπλωματία εξακολουθεί να έχει θέση. Η Τουρκία είναι μία από τις λίγες χώρες που μπορούν να καθιερώσουν διάλογο με περιφερειακούς και δυτικούς παράγοντες».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επίθεση ιρανικών πυραύλων στον τουρκικό εναέριο χώρο, ο Τούρκος ΥΠΑΜ είπε ότι η υπομονή της Τουρκίας έχει όρια. «Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν θα αφήσουμε καμία απειλή για την επικράτειά μας ή τους πολίτες μας αναπάντητη. Έχουμε την ικανότητα και τη βούληση να απαντήσουμε σε κάθε είδους απειλές, τόσο με εθνικούς πόρους όσο και στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ» είπε.

Σε ερώτηση για το ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι ολόκληρο το καθεστώς έχει αλλάξει στο Ιράν κι αν η εκλογή του νέου θρησκευτικού ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ θεωρηθεί αλλαγή, θα φέρει αυτό σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, ο κ. Γκιουλέρ απάντησε ότι η Τουρκία προσεγγίζει τις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες των γειτονικών της χωρών με σεβασμό στην κυριαρχία τους. «Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι να αποκτήσει η περιοχή μεγαλύτερη σταθερότητα, να εδραιωθεί ισχυρότερος διάλογος και σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Η διαρκής ασφάλεια και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας προσέγγισης που μειώνει τις εντάσεις και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο» είπε.

Ο κ. Γκιουλέρ ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την αναταραχή στο Ιράν. «Γνωρίζουμε ότι τρομοκρατικές οργανώσεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα κενά εξουσίας και ασφάλειας. Η Τουρκία είναι αντίθετη στην επανάληψη στο Ιράν των σεναρίων που παρατηρήθηκαν στο Ιράκ και τη Συρία».

Δεν θα ανεχτούν, πρόσθεσε, με κανέναν τρόπο τον σχηματισμό ή την ενίσχυση τρομοκρατικών δομών κατά μήκος των συνόρων της Τουρκίας.

ΚΥΠΕ