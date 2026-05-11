Σε μια περίοδο εντάσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή η Τουρκία αναβαθμίζει επικίνδυνα τη στρατιωτική της παρουσία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Ανέπτυξε σύστημα πολλαπλών πυραύλων TRG-300 στο Κιόνελι, και δημιουργεί κέντρο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Κινήσεις οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στην άσκηση ελέγχου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο αρθρογράφος και αναλυτής, Κοράι Καματσί, αποκάλυψε ότι η Τουρκία ανέπτυξε στην περιοχή του Κιόνελι, μια συστοιχία του συστήματος πολλαπλών εκτοξεύσεων πυραύλων TRG-300 Tiger.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ανάρτησή του: «Κάθε πλατφόρμα εκτόξευσης TRG-300 διαθέτει 4 πυραύλους και κάθε συστοιχία περιλαμβάνει περίπου 4-6 πλατφόρμες, δηλαδή 16-24 πυραύλους. Σε ένα σχηματισμό που αποτελείται από 3 πυροβολαρχίες υπάρχουν συνολικά 12-18 ράμπες εκτόξευσης και 48-72 πυραύλοι έτοιμοι για άμεση εκτόξευση… Επιπλέον, καθώς αυτές οι πυροβολαρχίες διαθέτουν υψηλή ευελιξία και ικανότητες γρήγορης ανάπτυξης (χτύπα και φύγε), είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν».

Περαιτέρω σημειώνει πως «η εγκατάσταση των τουρκικών πυραυλικών συγκροτημάτων στο Κιόνελι παρέχει στον Τουρκικό Στρατό τη δυνατότητα να ελέγχει ζωτικά σημεία και τους θαλάσσιους διαδρόμους προς τη Συρία και τον Λίβανο».

Κέντρο κατασκευής και ορμητήριο

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι εξαγγελίες που είχαν γίνει στο τέλος της περασμένης εβδομάδας σύμφωνα με τις οποίες στα κατεχόμενα θα δημιουργηθεί κέντρο παραγωγής και εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου, ο Χαλούκ Μπαϊρακτάρ – γενικός διευθυντής της Baykar – ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του έθεσε ως στόχο «τη δημιουργία κέντρων παραγωγής, δοκιμών και εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) από τα κέρδη που θα προκύψουν από την έκθεση SAHA 2026». Σύμφωνα Μπαϊρακτάρ, ο οποίος είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της διεθνούς έκθεσης Άμυνας, Αεροπορίας και Διαστήματος SAHA 2026, κέντρα παραγωγής και εκπαίδευσης θα δημιουργηθούν σ’ όλες τις τουρκικές επαρχίες καθώς και στο ψευδοκράτος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Έχουμε θέσει ως στόχο να δημιουργήσουμε κέντρα παραγωγής, δοκιμών και εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στις 81 επαρχίες με όλα τα κέρδη από το SAHA 2026. Μιλήσαμε με τον υπουργό εξωτερικών της ‘ΤΔΒΚ’ και αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε την ‘ΤΔΒΚ’ σε αυτό».

Στη δήλωσή του ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ακόμα ότι πως στόχος της εταιρείας του είναι «οι νέοι μας να μάθουν πώς να οδηγούν και να κατασκευάζουν drones. Έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν εθνικά εργαστήρια τεχνολογίας σε κάθε επαρχία της Τουρκίας. Έχουμε επίσης επαγγελματικά λύκεια».

Συνεχίζοντας, ο Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να είναι τεχνολογικά κυρίαρχη, δηλώνοντας ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για τις αμυντικές τεχνολογίες αλλά και για τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια και η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών. «Κατά τη γνώμη μου, ο αμυντικός τομέας έχει γίνει η κινητήρια δύναμη σε αυτόν τον τομέα στην Τουρκία. Έχει γίνει ένα παράδειγμα του πώς ένας τομέας μπορεί να αναπτυχθεί και να ευημερήσει σε εθνικό επίπεδο και να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. Η Τουρκία έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου εξάγει αυτό, όχι μόνο στον εαυτό της, αλλά και στον κόσμο και έχει γίνει η καλύτερη σε ορισμένους τομείς. Επομένως, η τεχνολογική κυριαρχία είναι απαραίτητη. Αν θέλουμε να είμαστε μια ισχυρή Τουρκία, αν θέλουμε να προστατεύσουμε το μέλλον μας σε μια τόσο δύσκολη γεωγραφία, μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μέσω της τεχνολογικής κυριαρχίας», δήλωσε καταλήγοντας.

Κατοχυρώνει τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Σε μια άλλη εξέλιξη, φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται εκτενώς σε πληροφορίες περί υπό επεξεργασία τουρκικού νομοσχεδίου για “θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο”, το οποίο παρουσιάζεται ως “νομική κατοχύρωση της στρατηγικής της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’». Το θέμα ανέδειξε αρχικά η τουρκική εφημερίδα “Μιλλιέτ”, επικαλούμενη πληροφορίες για τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη διατήρηση 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο και 12 ναυτικών μιλίων στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης εξουσία του Προέδρου της Τουρκίας να κηρύσσει περιοχές «ειδικού καθεστώτος» σε θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει ακόμη ανακηρυχθεί τουρκική ΑΟΖ. Παράλληλα, αναφέρεται ότι όλες οι δραστηριότητες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και στην τουρκική ΑΟΖ θα υπόκεινται σε αδειοδότηση από την Τουρκία, ενώ διατηρείται σε ισχύ η κοινοβουλευτική διακήρυξη του 1995.

Σημειώνεται πως με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο απέναντι σε ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο, όπως τα θαλάσσια πάρκα και οι περιορισμοί αλιείας, τα οποία τουρκικά μέσα υποστηρίζουν ότι επηρεάζουν τουρκικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Το θέμα προβάλλεται εκτενώς από τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα Habertürk, Haber Global και TGRT, τα οποία παρουσιάζουν το υπό ετοιμασία νομοθέτημα ως «νέο βήμα» στη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας».