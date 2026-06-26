Αντιπολιτευόμενες εφημερίδες στην Τουρκία αναφέρονται στις πληροφορίες περί σχεδίου του ΟΗΕ για το Κυπριακό, κάνοντας λόγο για εδαφικές παραχωρήσεις, αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και περιορισμό του εγγυητικού ρόλου της Άγκυρας.

Η εθνικιστική “Γενίτσαγ”, ο τουρκοκυπριακής καταγωγής Χουρσεϊίν Ματσίτ Γιουσούρ υπό τον τίτλο «Η κυριαρχία μας δεν είναι προς πώληση», χαρακτηρίζει το φερόμενο σχέδιο “επικίνδυνη πολιτική μηχανορραφία κατά της κυριαρχίας, του εδάφους και της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων”.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι, εφόσον οι πληροφορίες ευσταθούν, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, έχει υπερβεί την αποστολή καλών υπηρεσιών του ΟΗΕ, επιχειρώντας να προτείνει “κρατικό μοντέλο, εδαφικές ρυθμίσεις και διαμοιρασμό της κυριαρχίας”.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ισχυρισμοί περί παράδοσης των Βαρωσίων, της Μόρφου και τμημάτων της Μεσαορίας, απόσυρσης τουρκικών στρατευμάτων και κατάργησης ή αποδυνάμωσης των τουρκικών εγγυήσεων.

Η Γενίτσαγ απορρίπτει και την προοπτική ανταλλαγής εδαφών έναντι διεθνούς αναβάθμισης της τουρκοκυπριακής πλευράς, σημειώνοντας ότι “η λύση δύο κρατών, στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, αποτελεί πλέον επίσημη πολιτική της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας”.

Παράλληλα, η φιλοευρωπαϊκή οικονομική εφημερίδα NB Ekonomim εντάσσει το Κυπριακό σε μια ευρύτερη αναδιάταξη ισχύος από την Ανατολική Μεσόγειο έως τα Βαλκάνια.

Η αρθρογράφος, Ζεϊνέπ Γκιουρτζανλί, υποστηρίζει ότι προσέγγιση Τουρκίας και Αιγύπτου στη Λιβύη, νέες προτάσεις για το Κυπριακό και κινήσεις του Ισραήλ στα Βαλκάνια αποτελούν τμήματα μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με επίκεντρο την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ίδια, το φερόμενο σχέδιο προβλέπει πολιτικά και οικονομικά ανταλλάγματα για τους Τουρκοκυπρίους, όπως απευθείας εμπόριο και πτήσεις, έναντι εδαφικών παραχωρήσεων και αντικατάστασης του εγγυητικού ρόλου της Τουρκίας από νέο σύστημα ασφαλείας με επίκεντρο το ΝΑΤΟ.

Η Γκιουρτζανλί προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποκλείσει την Άγκυρα από την εξίσωση στην Ανατολική Μεσογείο, υποστηρίζοντας ότι τα Βαρώσια, η Μόρφου και η Μεσαορία έχουν κρίσιμη σημασία για την αμυντική, ενεργειακή και γεωπολιτική στρατηγική της Τουρκίας.

Κοινός παρονομαστής των δύο δημοσιευμάτων είναι η εκτίμηση ότι το φερόμενο σχέδιο δεν αποτελεί απλώς πρόταση επίλυσης του Κυπριακού, αλλά μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού της τουρκικής επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΚΥΠΕ