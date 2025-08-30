«Η πρόβλεψη για Κυβέρνηση – πρωταθλήτρια αποτυχίας στα δημόσια έργα, επιβεβαιώνεται», τονίζει ο Αβέρωφ Νεοφύτου για τον τερματισμό του έργου του δρόμου Πάφου – Πόλης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρώην Πρόεδρος του κόμματος, αναφέρει ότι από τον Νοέμβριο του 2024 προειδοποίησε ότι το έργο του δρόμου Πάφου–Πόλης τερματίστηκε χωρίς εκ των προτέρων σοβαρή αξιολόγηση των συνεπειών.

«Επεσήμανα τις νομικές και τεχνικές παγίδες, το ρίσκο της επιλογής «design and build», τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για κόστος και χρόνο. Όχι από αντιπολιτευτική διάθεση – αλλά από αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου», αναφέρει ο κ. Νεοφύτου και προσθέτει πως τώρα οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν εκείνες τις προβλέψεις. «Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει τα αδιέξοδα και το άδηλο μέλλον: νομικές εκκρεμότητες, καθυστερήσεις, αύξηση κόστους, αβεβαιότητα στην επανεκκίνηση».

Η ανακοίνωση Αβέρωφ στις 16/11/2024

Προχθές ο ΠτΔ εκτόξευσε άλλη μία επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Τολμά, είπε, να διακόπτει τα έργα επειδή ακριβώς θέλει να αποτρέψει στο τέλος να την πληρώνει ο κυπριακός λαός. Θεωρώ εδώ ότι πρέπει να μπουν τα μεν πράγματα στη θέση τους, τα δε πρόσωπα να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους.

Μπορεί, πράγματι, να υπήρξαν κάποια σφάλματα κατά τη διάρκεια των προσφορών. Όμως η ευθύνη για τη διαχείριση των συμβάσεων βαρύνει πλέον τους σημερινούς κυβερνώντες.

Να υπενθυμίσω στον Πρόεδρο ότι ήταν υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης και μάλιστα, δεν ήταν ο οποιοσδήποτε υπουργός, αλλά ο μοναδικός υπουργός που συμμετείχε σε όλες τις συσκέψεις στο Προεδρικό, όπου συζητούνταν όλα σχεδόν τα θέματα του κυβερνητικού έργου. Ένα μάλιστα εξ αυτών, το Λιμάνι Λάρνακας πέρασε και από το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο ήταν παρών.

Για αρκετά θέματα ενέργειας, ως Υπουργός Εξωτερικών, παρέκαμπτε ακόμα και τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς, επικαλούμενος ότι τα ενεργειακά ζητήματα ήταν γεωπολιτικής σημασίας και ως εκ τούτου, σημαντικά, πρωτίστως για την εξωτερική πολιτική της χώρας μας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επικαλείται ως λόγο για τον τερματισμό των συμβάσεων την απαλλαγή του φορολογούμενου από επιπρόσθετα κόστη. Θα συμβεί, όμως, ακριβώς το αντίθετο. Συγκεκριμένα:

1.⁠ ⁠Λιμάνι Λάρνακας.

Αφού άφησαν κατά τρόπο απαράδεκτο την εγγυητική €10 εκ. του εργολάβου να εκπνεύσει, έτρεχαν εκ των υστέρων να παρακαλούν τον εργολάβο και μάλιστα σε σύσκεψη υπό την προεδρία του ΠτΔ, για συμβιβασμό.

Σε οποιαδήποτε χώρα, ο πολιτικά υπεύθυνος υπουργός έπρεπε να είχε λογοδοτήσει και στον λαό και στη Βουλή για την πρωτόγνωρη αμέλειά του.

Όμως, επειδή σ’ όλη την πολιτική μου διαδρομή τολμούσα πάντα να τοποθετούμαι υπεύθυνα και τεκμηριωμένα αντί να παριστάνω, ανέξοδα, τον καταγραφέα γεγονότων ή τον αναλυτή ειδήσεων, θα προβώ στην πιο κάτω εκτίμηση:

Πολύ δύσκολα θα βρεθεί άλλος στρατηγικός επενδυτής διατεθειμένος να κατασκευάσει το έργο όπως είχε προγραμματιστεί – δηλαδή, εμπορικό λιμάνι για Containers και πλοία μεικτού φορτίου, μαζί με επιβατικό λιμάνι για μεγάλα κρουαζιερόπλοια και παράλληλα, την μεγαλύτερη μαρίνα της Κύπρου.

Αυτό να το έχουν υπόψιν τους οι φορείς της Λάρνακας και όλοι οι φίλοι Λαρνακείς!

2.Ενεργειακό έργο στο Βασιλικό

Πέραν της επιπλέον καθυστέρησης για περίπου 2 χρόνια και της λανθασμένης απόφασης να μην ανατεθεί στους εγκεκριμένους υπεργολάβους του έργου, στο τέλος θα στοιχίσει, κατ’ ελάχιστον, €30 εκ επιπλέον στον Κύπριο φορολογούμενο, μόνο για τις θαλάσσιες και χερσαίες υποδομές. Είπα ότι δεν παραγνωρίζω αστοχίες στους όρους προσφορών του έργου αλλά είναι βαρύτατες οι ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης στη διαχείριση και αυτής αλλά και των άλλων δημοσίων συμβάσεων.

3. Δρόμος Πάφου Πόλης

Δεν έλαβε σοβαρά υπόψιν η κυβέρνηση ότι μέρος του έργου ήταν τύπου “design and build”, άρα, ο εργολάβος είναι ο πνευματικός ιδιοκτήτης του σχεδιασμού για συγκεκριμένες φάσεις.

Μας είπαν, επίσης, ότι, επιπροσθέτως της υποτιθέμενης εξοικονόμησης, θα επισπεύσουν και την εκτέλεση. Αντί για 5 χρόνια, που ζητούσε ο εργολάβος, αυτοί θα το τελειώσουν σε 3 χρόνια, όταν και εφόσον ξεμπλέξουν, εάν ξεμπλέξουν, με τις δικαστικές διαμάχες – και όταν και εφόσον ζητήσουν νέες προσφορές και ξεμπλέξουν με τις κατακυρώσεις και την αναθεωρητική αρχή προσφορών. Είναι ωραία τα χρονοδιαγράμματα στα χαρτιά, με τη διαφορά ότι τα χαρτιά τα παίρνει ο άνεμος. Όσο για την εξοικονόμηση, ας σημειωθεί ότι από τα €86 εκ στα οποία είχε κατακυρωθεί η προσφορά για αυτό το τμήμα του δρόμου, το τελικό κόστος θα ξεπεράσει τα €115 εκ και πιθανότατα δεν θα ολοκληρωθεί επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης.

Θα το επαναλάβω: η Κύπρος χρειάζεται αποτελεσματική ηγεσία και όχι μια κυβέρνηση παραγωγής επικοινωνιακών φωτοβολίδων.

Το απεύχομαι για το καλό του τόπου, αλλά εκτιμώ ότι αυτή η κυβέρνηση θα μείνει στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πρωταθλήτρια τερματισμού εκτέλεσης δημοσίων έργων.