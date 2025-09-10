Στα κόκκινα ντύθηκαν σήμερα οι ευρωβουλευτές του S&D, των Πρασίνων και της Αριστεράς, ως ένδειξη συμπαράστασης στο λαό της Γάζας.

Ο φωτογραφικός φακός του philenews εντόπισε ανάμεσά τους και τον Κύπριο ευρωβουλευτή Γιώργο Γεωργίου, ο οποίος ανήκει στην πολιτική ομάδα της Αριστεράς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ,την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απασχόλησε η καταπολέμηση του λιμού στη Γάζα, η επείγουσα ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων και η μετάβαση σε μια λύση δύο κρατών, ενώ αύριο θα διενεργηθεί η ψηφοφορία για τα ψηφίσματα για τη Γάζα.

Σήμερα, η μέρα κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη στο Στρασβούργο, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα εκφωνήσει την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΙΚ