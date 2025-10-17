Λόγο για εργολάβο που εκβιάζει έκανε ο υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης σχολιάζοντας αναφορές που αφορούν αίτημα του εργολάβου του αρχαιολογικού Μουσείου να του εγκριθεί παράταση 500 ημερών.

Ο κ. Βαφεάδης, ο οποίος μιλούσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Μεταφορών, υπέδειξε, πως το γεγονός ότι ο εργολάβος ζήτησε παράταση 500 μερών, δεν σημαίνει πως θα εγκριθούν κιόλας.

Ο υπουργός Μεταφορών, ανέφερε και τα εξής: «Ο ίδιος εργολάβος σε άλλο έργο είχε ζητήσει παράταση 17 χρόνων».

Υπενθυμίζεται, πως σχετικό δημοσίευμα έκανε το philenews, με τον εργολάβο να υποστηρίζει πως δεν ευσταθούσαν όσα γράφτηκαν.

Σήμερα ο υπουργός επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του philenews με τον πιο επίσημο τρόπο.

