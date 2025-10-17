Αν ο δρόμος που θα διαμορφωθεί πάνω από το υπόγειο τμήμα του Περιμετρικού Λευκωσίας, το οποίο θα διέρχεται από τη Λακατάμια, δεν είναι τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, σε 4-5 χρόνια η συγκεκριμένη όδευση θα μπλοκαριστεί από πλευράς τροχαίας κίνησης.

Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε ο εκτελεστικός μηχανικός Α΄ στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Θράσος Αφάμης, σχολιάζοντας τη θέση μεμονωμένων ιδιοκτητών ότι ο δρόμος πάνω από το υπογειοποιημένο τμήμα πρέπει να είναι δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε στη συνέχεια, με βάση μελέτη που έχει εκπονηθεί για το Τμήμα που έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα (Φάση Α), είχε εκτιμηθεί πως θα διακινούνται 20.000 οχήματα και ήδη διακινούνται 19.000 οχήματα. «Το τμήμα της Λακατάμιας είναι το πιο σημαντικό του Περιμετρικού για την απάμβλυνση της τροχαίας», είπε ο κ. Αφάμης.

Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι σιγοντάρονταν και από βουλευτές, προειδοποίησαν ότι θα καταφύγουν στα Δικαστήρια, αν τελικά προωθηθεί η λύση των τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Μεταφορών, Μαρίνος Μουσιούττας, εισηγήθηκε όπως επανεξεταστεί κατά πόσον επίγειος δρόμος ενδείκνυται να είναι τεσσάρων λωρίδων ή αν πρέπει να κατασκευαστεί με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι έχουν σταλεί αρκετές επιστολές από πολίτες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Σημειώνεται, πως σήμερα δεν υπάρχει ούτε υπόγειος δρόμος ούτε και επίγειος δρόμος, αλλά θα διαμορφωθούν στην πορεία και θα έχουν την ίδια πορεία και απλώς ο ένας θα περνά πάνω από τον άλλο. Ο υπόγειος δρόμος θα έχει πλάτος 30 μέτρα και ο επίγειος 25 μέτρα. Ο επίγειος δρόμος περιλαμβάνει και συνδετήριους δρόμους, μήκους 4,5 χιλιομέτρων, εκ των οποίων το ένα χιλιόμετρο αποτελεί δρόμο πρωταρχικής σημασίας. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα ισόπεδο κόμβο και δύο ανισόπεδους. Οι δύο ανισόπεδοι κόμβοι θα συνδέονται με τον υπογειοποιημένο δρόμο για να εξυπηρετείται η αστική περιοχή Λακατάμιας.

Σχολιάζοντας αναφορές ότι ο επίγειος δρόμος είχε συμφωνηθεί να κατασκευαστεί με δύο αντί με τέσσερις λωρίδες, ο κ. Αφάμης ανέφερε, πως το 2004 σε συνεδρία του Δήμου Λακατάμιας λέχθηκε όντως ότι το συγκεκριμένο κομμάτι θα ήταν δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Όταν εκπονήθηκαν πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, λόγω και της πρόβλεψης του υπογειοποιημένου δρόμου, αλλά και της ανάγκης σύνδεσης του πάνω δρόμου με τις αστικές περιοχές (και αφού λήφθηκαν υπόψιν τα κυκλοφοριακά δεδομένα), διαφάνηκε ότι ο άνωθεν δρόμος πρέπει να είναι τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, είπε ο κ. Αφάμης. Είπε, επίσης, πως η ανάγκη αυτή προέκυπτε και από το γεγονός ότι στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας ο δρόμος αυτός προβλεπόταν ανέκαθεν να είναι πρωταρχικής σημασίας, δηλαδή τεσσάρων λωρίδων. Όπως είπε, για τις συγκεκριμένες λύσεις ενημερώθηκαν και οι τοπικές Αρχές. Ανέφερε ακόμα, πως όλες οι άδειες ανάπτυξης που εκδίδονταν, στηρίζονταν στο γεγονός ότι ο δρόμος θα ήταν τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας και όχι δύο. Διαβεβαίωσε δε, πως θα διασφαλιστεί ότι οι ιδιοκτήτες θα έχουν πρόσβαση στο αστικό κομμάτι του δρόμου. Όσοι είχαν πρόσβαση, δεν θα τη χάσουν, συμπλήρωσε.

Αρχικά, ο κ. Αφάμης αναφέρθηκε στις διάφορες φάσεις του Περιμετρικού, μήκους 32 χιλιομέτρων, ο οποίος αρχίζει από το Γέρι και εκτείνεται μέχρι και τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Τροόδους, με τον οποίο θα συνδεθεί. Σημείωσε πως στο έργο έχει ενταχθεί και τμήμα του δρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, μήκους 7 χιλιομέτρων. Όπως εξήγησε, εκτός από τα 32 χιλιόμετρα, ο Περιμετρικός περιλαμβάνει άλλα 23 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο πρωταρχικής σημασίας.

Για το Τμήμα Β1 της Λακατάμιας (από την Τσερίου μέχρι και τη λεωφόρο Μακαρίου) ανέφερε ότι θα προχωρήσει ο τελικός σχεδιασμός, ο οποίος περιλαμβάνει και υπογειοποιημένο τμήμα μήκους 3,2 χιλιομέτρων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η τέταρτη φάση θα ολοκληρωθεί μετά το έτος 2030.

Όσον αφορά τη Φάση Β3 (συνδέει τον δρόμο Λακατάμιας – Δευτεράς με τη Φάση Γ) της οποίας τα έργα άρχισαν στις 25 Ιουλίου τρέχοντος, ο μηχανικός του έργου ανέφερε ότι θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια (Ιούλιος του 2028).

Ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε, πως, εξ όσων αντιλαμβάνεται, το 2004 είχε γίνει αναφορά σε δρόμο τεσσάρων λωρίδων υπογείως και δρόμο δύο λωρίδων πάνω από αυτόν, κάτι το οποίο διαφοροποιήθηκε στην πορεία.

Διαφωνία για τη σκοπιμότητα του πλάτους του δρόμου

Μιλώντας εκ μέρους του Τμήματος Πολεοδομίας, η Αρέστεια Ασπρίδου ανέφερε ότι στην περίπτωση της Λακατάμιας φαίνεται πως το 2004, σε κάποιο πρακτικό του Δήμου Λακατάμιας γίνεται αναφορά σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας. Ωστόσο, όπως είπε, από τη δεκαετία του 1980 προβλεπόταν δρόμος πρωταρχικής σημασίας. Όπως εξήγησε, στους δρόμους πρωταρχικής σημασίας δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση απευθείας, αλλά μέσω υπηρεσιακών δρόμων. «Αν υπήρχε γκρίζα ζώνη, ως προς το σχεδιασμό, αφορά περίοδο 2-3 χρόνων μέχρι να εκπονηθούν οι μελέτες», είπε, για να προσθέσει, πως «από αυτές προκύπτει ότι η λύση των δύο λωρίδων δεν θα εξυπηρετούσε τη Λακατάμια. Κι αυτό επειδή οι δημότες δεν θα είχαν πρόσβαση στον υπόγειο αυτοκινητόδρομο, παρ’ όλον ότι αυτός θα περνούσε από τον δήμο τους. Θα ήταν αδιανόητο να περνά ένας δρόμος από μια αστική περιοχή χωρίς να την εξυπηρετεί», συμπλήρωσε.

Η δήμαρχος Λακατάμιας, Φωτούλα Χατζήπαπα, ανέφερε αν δημιουργηθεί δρόμος τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας ουσιαστικά θα διχοτομηθεί ο δήμος, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει επιπτώσεις. Είπε, επίσης, πως ο δήμος τάσσεται υπέρ της δημιουργίας επίγειου δρόμου δύο λωρίδων κυκλοφορίας, ώστε να μην επηρεαστούν περιουσίες.

Ο κ. Μιχαήλ, του οποίου η περιουσία επηρεάζεται, ανέφερε, πως το 2004 υπήρξε συμφωνία για κατασκευή δρόμου δύο λωρίδων κυκλοφορίας και, μάλιστα, ανέγνωσε επιστολή της Πολεοδομίας, στην οποία σε δύο σημεία γινόταν αναφορά σε δρόμο δύο λωρίδων, καθώς και σε χώρο πρασίνου στο μέσον. «Αυτοί ήταν οι όροι που δέχτηκε η κυβέρνηση για να αποδεχθεί η Λακατάμια να περάσει ο δρόμος μέσω της», είπε ο κ. Μιχαήλ, ο οποίος διετέλεσε και δημοτικός σύμβουλος Λακατάμιας. «Προσπάθησαν να περάσουν τον δρόμο μέσω της Στράκας αλλά δεν δέχτηκε η Δευτερά, δοκίμασαν να τον περάσουν από τη Ψημολόφου και πάλι προέκυψε αντίδραση, οπόταν ήρθαν στη Λακατάμια και πρότειναν δρόμο δύο λωρίδων κυκλοφορίας», είπε ο κ Μιχαήλ. Η μόνη προσθήκη που πέτυχε ο Δήμος Λακατάμιας ήταν να γίνει εμπορικός ο δρόμος, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε ότι για να αποτραπούν νομικές ή άλλες περιπέτειες θα ήταν καλό να συζητηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων (κρατικών Υπηρεσιών και πολιτών) κατά πόσον υπάρχει κάποια άλλη λύση στο πλαίσιο της νομοθεσίας.